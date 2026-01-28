De la birouri la complex rezidențial

Celebrul edificiu triunghiular, recunoscut instantaneu pentru silueta sa unică, a funcționat timp de peste un secol exclusiv ca spațiu pentru birouri și sedii corporative, fiind un monument faimos, dar inaccesibil locuirii.

Acest capitol se încheie acum, odată cu transformarea clădirii într-un complex rezidențial de lux care va găzdui, în total, doar 38 de locuințe.

Prima unitate scoasă la vânzare a apărut pe piață la prețul de 18 milioane de dolari, o sumă ce reflectă atât exclusivitatea locației, cât și raritatea ofertei.

Detalii despre apartament

Situat la etajul 11, apartamentul dispune de patru dormitoare și patru băi, ocupând „baza” triunghiului (partea sudică a clădirii), ceea ce îi oferă o expunere panoramică spre sud, est și vest.

Piesa de rezistență este „Camera Mare”, un spațiu generos cu tavane înalte de 3 metri și ferestre supradimensionate, ce oferă vedere spre arhitectura istorică din zona Ladies’ Mile de pe Fifth Avenue.

Designul include ferestre curbate, realizate la comandă pentru a se potrivi colțurilor rotunjite specifice clădirii Flatiron, prezente atât în zona de zi, cât și în suita principală. Aceasta din urmă este completată de un dressing spectaculos și o baie luxoasă cu lumină naturală.

O renovare complexă

Procesul de conversie a necesitat câțiva ani de muncă intensă, incluzând restaurarea fațadei istorice, înlocuirea a sute de ferestre și reconfigurarea spațiilor gândite inițial pentru birouri.

Viitorii locatari vor beneficia de facilități de top, precum o piscină interioară și o zonă de wellness.

Cunoscută inițial sub numele de Fuller Building și finalizată în 1902 după planurile arhitectului Daniel Burnham, clădirea a fost una dintre primele structuri zgârie-nori pe cadru de oțel din New York, redefinind peisajul urban al metropolei.

