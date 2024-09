„S-au pus azi în executare alte trei mandate de percheziție domiciliară (la locuința bănuitului de comiterea faptelor și la alte două persoane fizice)”, au transmis procurorii. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că cel bănuit este Alfred Bulai.

Celelalte două persoane la care s-au făcut percheziții sunt Corina Benga, asistenta lui Alfred Bulai de la SNSPA, și fosta lui soție, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

După prânz, cei trei vor fi audiați la Secția 2 de Poliție.

Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual, după ce Alfred Bulai, care a condus Departamentul de Sociologie din cadrul SNSPA, a fost acuzat public de foste studente de hărțuire sexuală.

Primul acuzat din SNSPA a fost Alfred Bulai

Alfred Bulai, 61 de ani, fostul șef al Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro luni, 29 iulie.

Într-o primă reacție, Alfred Bulai a spus luni, 29 iulie, pentru Libertatea: „O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”.

Apoi, Poliția Capitalei a anunțat că a demarat investigațiile pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual. La câteva ore, Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare din SNSPA. O zi mai târziu, pe 30 iulie, profesorul a fost suspendat de la cursuri și din toate funcţiile de la SNSPA. Pe 6 august, Bulai a fost demis de la SNSPA.

A urmat Marius Pieleanu

Ulterior, fosta ministră a justiției Ana Birchall a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea.

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”. „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Marius Pieleanu este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA. El a anunțat că va pleca de la SNSPA după scandalul în care a fost implicat

