Percheziții la nivel național și bani confiscați

Descinderile au fost coordonate de ofițerii CNA și de procurorii din Bălți, iar din locațiile vizate au fost ridicate sume importante de bani în diferite valute, documente, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.

Potrivit CNA, există suspiciuni că un grup de persoane afiliate unor partide politice ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, pentru a susține ilegal partide, grupuri de inițiativă și candidați electorali înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Interceptări audio: bani de la Șor și vizite la Moscova

CNA a publicat înregistrări audio care indică posibile legături între rețelele de finanțare și Moscova. În discuții se vorbește despre salarii de „100.000 de lei de la Șor”, documente false, afaceri prin firme intermediare, vizite la Moscova și despre candidați la funcția de primar care ar fi primit câte 5.000 de dolari.

Într-un fragment difuzat de CNA și citat de Ziarul de Gardă, o persoană întreabă:

– „Au trimis-o de la sediul central sau direct de la Moscova?”

– „De la Moscova!

– În fiecare lună fur. Ea are un salariu de 100.000 de lei de la Șor, numai de la Șor, care îi intră direct în buzunar, înțelegi? Și are o afacere prin firma asta a ei, înțelegi? Uite. Foarte multe terenuri. Fac documente false și totul se învârte prin firma asta.”

Alte voci explică modul în care banii „ai lui Șor” ar fi alimentat campania electorală prin firme-paravan.

Avertismente privind coruperea alegătorilor

Anchetatorii susțin că banii erau folosiți pentru a recruta alegători și a le oferi bani, bunuri sau servicii în schimbul votului pentru anumite partide. Ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin declara recent că numai de la începutul campaniei electorale au fost efectuate aproape 2.000 de percheziții pentru a limita coruperea alegătorilor.

Marți, 16 septembrie, autoritățile din Republica Moldova au confiscat peste 20 de milioane de lei moldovenești (aproximativ un milion de euro) în urma mai multor percheziții efectuate la Chișinău în același dosar.

Ambițiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) riscă să fie blocate în cazul unei victorii a opoziției proruse în alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, avertizează oficiali de rang înalt de la Chișinău, potrivit Reuters.

Ilan Șor, indicat ca orchestrator al schemei

Ilan Șor este un om de afaceri și politician din Republica Moldova, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicarea în „furtul miliardului” din sistemul bancar. Fugit din țară înainte de sentința definitivă, el este acuzat că dirijează din Rusia rețele de finanțare ilegală și încearcă să influențeze alegerile prin cumpărarea de voturi.



Autoritățile susțin că acțiunile ar fi coordonate de la Moscova chiar de oligarhul fugar. Potrivit anchetatorilor, Șor ar încerca să influențeze rezultatul scrutinului din 28 septembrie pentru a aduce în Parlament o majoritate prorusă.

Procurorii și ofițerii CNA continuă perchezițiile și audierile.

