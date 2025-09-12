Un scrutin crucial pentru procesul Republicii Moldova privind aderarea la UE

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi prim-ministrul Dorin Recean, membri de rang înalt ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu, apreciază că eforturile de aderare la UE se află acum în mâinile alegătorilor din Republica Moldova, în condițiile în care un sondaj de opinie arată că opoziţia prorusă ar putea câștiga viitorul scrutin legislativ.

Președinta prooccidentală Maia Sandu este un critic vocal al invaziei ruse din Ucraina, care a afectat inclusiv Republica Moldova, drone ruseşti aterizând în repetate rânduri pe teritoriul său. Ajunsă la putere cu promisiunea de a elimina corupţia, ea a fost realeasă în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, în timp ce referendumul privind aderarea la UE a fost aprobat cu o majoritate restrânsă.

PAS ar fi coborât în sondaje

„Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanţa un guvern orientat către Kremlin”, spune Igor Grosu. „Integrarea în UE ar fi oprită, şansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni”, avertizează el.

Premierul Dorin Recean afirmă, la rândul lui, că doar alegătorii pot „salva Moldova de cei care au jefuit-o şi au vândut-o”, referindu-se la oligarhii fugari și condamnați penal Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, care acționează în interesul regimului de la Moscova.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

PAS, care deţine 61 din 101 mandate ale Parlamentului Republicii Moldova, ar fi coborât pe locul al doilea în preferințele alegătorilor, fiind cotat cu 34,7% într-un sondaj publicat săptămâna aceasta, în spatele Blocului Patriotic, prorus, care îi include pe socialişti şi comunişti, şi care este creditat cu 36% din voturi.

Falșii patrioți și proeuropeni riscă să supună Republica Moldova în fața Rusiei

Principalul lider al Blocului Patriotic, fostul preşedinte socialist și prorus Igor Dodon, susține că politicile proeuropene i-au afectat pe cetățenii moldoveni de rând.

Blocul Patriotic are „o campanie destul de activă şi agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. Nu se poate spune acelaşi lucru despre PAS”, comentează analistul politic Vitalie Andrievschi.

Sondajul mai arată că alte două formațiuni politice ar putea intra în viitorul legislativ al Republicii Moldova, și anume Partidul Nostru (8,4%), condus de Renato Usatîi, fostul primar al orașului Bălţi, și Mișcarea Alternativa (7,9%), suspectată de analiștii politici că se prezintă ca fiind proeuropeană pentru a-și ascunde orientarea pro-Kremlin.

Diaspora, așteptată să fie decisivă

Totuși, unii analiști politici și jurnaliști cred că Mișcarea Alternativa, condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, considerat un pericol de securitate națională în România și vizat de o interdicție de intrare în Spațiul Schengen, se află sub pragul de 5% de acces în Parlament.

Sondajul nu a luat în calcul un milion de alegători care trăiesc în străinătate şi care tind să susţină puternic orientarea proeuropeană, notează Reuters.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE