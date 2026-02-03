16 persoane au murit, din cauza hipotermiei

El a declarat reporterilor că numărul morților este în creștere în ciuda eforturilor depuse de administrația sa. „16 dintre concetățenii noștri newyorkezi au decedat în aer liber în timpul acestei perioade de frig extrem”, a precizat primarul Mamdani, potrivit ABC 7.

El a mai adăugat: „În 13 dintre aceste cazuri, concluziile preliminare indică faptul că hipotermia a jucat un rol important, iar trei dintre aceste decese par să fie cauzate de supradoze”.

Primarul spune că eforturile de a ajuta persoanele fără adăpost din oraș au fost intensificate constant de când temperaturile sub zero grade au coborât pentru prima dată în New York, acum 10 zile. „Am plasat peste 930 de persoane în adăposturi și locuri sigure”, a mai spus primarul.

De asemenea, primarul din New York a rezistat apelurilor de a desființa taberele de persoane fără adăpost și a afirmat luni că niciuna dintre persoanele care au murit în ultimele zile nu a murit în aceste locuri. Cu toate acestea, unii membri ai propriului său partid spun că edilul trebuie să adopte o poziție mai dură.

Tren din New York cu pereți înghețați

În această perioadă, în timpul unei recente călătorii cu trenul de la New York City la Albany, un pasager al unui tren Amtrak, operatorul feroviar național de pasageri din SUA, a surprins într-un clip video condițiile dificile de transport. Trenul avea pereții înghețați, iar pasagerul a numit condițiile ca fiind asemănătoare cu cele din „Narnia”.

Pentru mulți americani, Amtrak este singura alternativă la avion sau mașină pentru călătoriile interurbane, fiind considerată o metodă de transport mai sustenabilă.

