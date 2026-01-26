Peste zece morți, un milion de case fără curent electric, mii de avioane la sol… De câteva zile, o furtună de iarnă de o amploare rară mătură Statele Unite de la vest la est. Aproximativ 20 de state, precum și capitala federală Washington, D.C., au declarat stare de urgență.

În unele părți din Minnesota, temperaturile scad până la – 40 de grade Celsius, iar Statele Unite se așteaptă să înregistreze, cu excepția Hawaiiului, o temperatură medie de – 12 grade Celsius pentru luna ianuarie, cea mai scăzută temperatură minimă medie din ianuarie 2014 încoace. Stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 60 de centimetri în Colorado.

Donald Trump se ia din nou de oamenii de știință care avertizează asupra încălzirii globale

În acest context, președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou scepticismul față de încălzirea globlă. „Ar putea oare insurgenții de mediu să-mi explice, vă rog: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?”, a scris Trump pe contul său de Truth Social, confundând încă o dată vremea cu clima. Prima descrie fenomene pe termen scurt, iar cea de-a doua se referă la tendințe înregistrate pe parcursul mai multor decenii, notează Le Monde.

Ori, în ceea ce privește tendințele de încălzire globală, nu există niciun dubiu. În Statele Unite, perioadele de frig devin mai rare și mai scurte din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de om și care duc la încălzirea globală. În intervalul 1970 și 2021, aceste episoade s-au scurtat cu o medie de șase zile în 97% din cele 244 de locații studiate de ONG-ul Climate Central. Recordurile de căldură depășesc acum recordurile de frig din majoritatea orașelor.

Deși clima se încălzește, episoadele de frig extrem nu sunt excluse pentru intervale scurte de timp. Contrar intuiției, unii oameni de știință cred că aceste incursiuni de aer rece ar putea fi chiar exacerbate de schimbările climatice.

Cauzele furtunii de iarnă din aceste zile

Furtuna din aceste zile din Statele Unite este legată de o deformare a vortexului polar. În mod normal, acest ciclon circulă iarna la altitudini de peste 20 de kilometri și în jurul latitudinii de 60°, captând aerul rece deasupra Arcticii. El este cuplat cu jet-streeam, un alt curent de mare altitudine situat între 8 și 12 kilometri, care separă aerul rece de aerul mai blând. Uneori, în procese fizice foarte complexe, aceste circulații ondulează puternic și pot duce la coborârea aerului arctic spre latitudinile medii, așa cum se întâmplă în prezent.

„În paralel, un sistem de joasă presiune din largul coastei de est a Statelor Unite a atras aer cald și umed din Golful Mexic. Întâlnirea cu masa de aer arctic a declanșat formarea norilor, ceea ce a dus la ninsori și ploi abundente”, precizează Gwendal Rivière, climatolog la Laboratorul de Meteorologie Dinamică (LMD).

Studiile științifice arată de câțiva ani că schimbările climatice influențează acești curenți de vânt. Cauza: încălzirea rapidă a Arcticii – de trei până la patru ori mai mare decât media globală – și pierderea gheții marine. Această „amplificare arctică”, prin reducerea contrastului de temperatură dintre poli și latitudinile medii, ar putea slăbi vortexul polar și jet-streamul, facilitând unele incursiuni de aer rece spre sud.

„În această toamnă și iarnă, gheața marină a atins un nivel istoric scăzut în mările Barents și Kara. În opinia mea, acest lucru a contribuit la extinderea vortexului polar din această săptămână, care este responsabil pentru frigul extrem și ninsorile abundente din acest weekend”, explică Judah Cohen, climatolog la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Un subiect în dezbatere

Această interpretare nu este însă acceptată de toți. „Încălzirea polară tinde să încetinească jet-streamul, dar există și o încălzire atmosferică la aproximativ 12-15 kilometri altitudine, care tinde să-l accelereze. Datele nu sunt încă clare cu privire la care dintre aceste două procese este dominant”, spune Fabio dAndrea, directorul LMD.

Un alt mecanism este însă mai bine stabilit: un ocean mai cald crește evaporarea, iar o atmosferă mai caldă poate reține mai mulți vapori de apă. Această umiditate suplimentară alimentează furtunile, crescând intensitatea precipitațiilor – zăpadă, dar și lapoviță și ploaie înghețată.

Potrivit lui Judah Cohen, aceste episoade legate de oscilațiile vortexului polar durează în general aproximativ o săptămână înainte de a reveni la condiții mai blânde. „Totuși, o altă întindere a vortexului polar este prognozată pentru începutul lunii februarie și mă aștept ca frigul să se intensifice din nou”, avertizează el.

Indiferent de tendința pe termen lung, este posibil ca frigul să nu-și fi spus ultimul cuvânt pe termen scurt, conchide Le Monde.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Educație: Religia în școli se predă ilegal, iar elevii vor fi evaluați toți după aceleași criterii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Un bărbat din Sri Lanka învață limba română de 10 ani, fără să fi vizitat vreodată țara: a cântat „Deșteaptă-te, române!”
Știri România 21:43
Un bărbat din Sri Lanka învață limba română de 10 ani, fără să fi vizitat vreodată țara: a cântat „Deșteaptă-te, române!”
Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Știri România 20:26
Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului
Fanatik.ro
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Stiri Mondene 17:41
Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
ObservatorNews.ro
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Mediafax.ro
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii
Fanatik.ro
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro