Peste zece morți, un milion de case fără curent electric, mii de avioane la sol… De câteva zile, o furtună de iarnă de o amploare rară mătură Statele Unite de la vest la est. Aproximativ 20 de state, precum și capitala federală Washington, D.C., au declarat stare de urgență.

În unele părți din Minnesota, temperaturile scad până la – 40 de grade Celsius, iar Statele Unite se așteaptă să înregistreze, cu excepția Hawaiiului, o temperatură medie de – 12 grade Celsius pentru luna ianuarie, cea mai scăzută temperatură minimă medie din ianuarie 2014 încoace. Stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 60 de centimetri în Colorado.

Donald Trump se ia din nou de oamenii de știință care avertizează asupra încălzirii globale

În acest context, președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou scepticismul față de încălzirea globlă. „Ar putea oare insurgenții de mediu să-mi explice, vă rog: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?”, a scris Trump pe contul său de Truth Social, confundând încă o dată vremea cu clima. Prima descrie fenomene pe termen scurt, iar cea de-a doua se referă la tendințe înregistrate pe parcursul mai multor decenii, notează Le Monde.

Ori, în ceea ce privește tendințele de încălzire globală, nu există niciun dubiu. În Statele Unite, perioadele de frig devin mai rare și mai scurte din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de om și care duc la încălzirea globală. În intervalul 1970 și 2021, aceste episoade s-au scurtat cu o medie de șase zile în 97% din cele 244 de locații studiate de ONG-ul Climate Central. Recordurile de căldură depășesc acum recordurile de frig din majoritatea orașelor.

Deși clima se încălzește, episoadele de frig extrem nu sunt excluse pentru intervale scurte de timp. Contrar intuiției, unii oameni de știință cred că aceste incursiuni de aer rece ar putea fi chiar exacerbate de schimbările climatice.

Cauzele furtunii de iarnă din aceste zile

Furtuna din aceste zile din Statele Unite este legată de o deformare a vortexului polar. În mod normal, acest ciclon circulă iarna la altitudini de peste 20 de kilometri și în jurul latitudinii de 60°, captând aerul rece deasupra Arcticii. El este cuplat cu jet-streeam, un alt curent de mare altitudine situat între 8 și 12 kilometri, care separă aerul rece de aerul mai blând. Uneori, în procese fizice foarte complexe, aceste circulații ondulează puternic și pot duce la coborârea aerului arctic spre latitudinile medii, așa cum se întâmplă în prezent.

„În paralel, un sistem de joasă presiune din largul coastei de est a Statelor Unite a atras aer cald și umed din Golful Mexic. Întâlnirea cu masa de aer arctic a declanșat formarea norilor, ceea ce a dus la ninsori și ploi abundente”, precizează Gwendal Rivière, climatolog la Laboratorul de Meteorologie Dinamică (LMD).

Studiile științifice arată de câțiva ani că schimbările climatice influențează acești curenți de vânt. Cauza: încălzirea rapidă a Arcticii – de trei până la patru ori mai mare decât media globală – și pierderea gheții marine. Această „amplificare arctică”, prin reducerea contrastului de temperatură dintre poli și latitudinile medii, ar putea slăbi vortexul polar și jet-streamul, facilitând unele incursiuni de aer rece spre sud.

„În această toamnă și iarnă, gheața marină a atins un nivel istoric scăzut în mările Barents și Kara. În opinia mea, acest lucru a contribuit la extinderea vortexului polar din această săptămână, care este responsabil pentru frigul extrem și ninsorile abundente din acest weekend”, explică Judah Cohen, climatolog la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Un subiect în dezbatere

Această interpretare nu este însă acceptată de toți. „Încălzirea polară tinde să încetinească jet-streamul, dar există și o încălzire atmosferică la aproximativ 12-15 kilometri altitudine, care tinde să-l accelereze. Datele nu sunt încă clare cu privire la care dintre aceste două procese este dominant”, spune Fabio dAndrea, directorul LMD.

Un alt mecanism este însă mai bine stabilit: un ocean mai cald crește evaporarea, iar o atmosferă mai caldă poate reține mai mulți vapori de apă. Această umiditate suplimentară alimentează furtunile, crescând intensitatea precipitațiilor – zăpadă, dar și lapoviță și ploaie înghețată.

Potrivit lui Judah Cohen, aceste episoade legate de oscilațiile vortexului polar durează în general aproximativ o săptămână înainte de a reveni la condiții mai blânde. „Totuși, o altă întindere a vortexului polar este prognozată pentru începutul lunii februarie și mă aștept ca frigul să se intensifice din nou”, avertizează el.

Indiferent de tendința pe termen lung, este posibil ca frigul să nu-și fi spus ultimul cuvânt pe termen scurt, conchide Le Monde.

