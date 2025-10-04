Rafael Grossi, șeful AIEA, subliniază necesitatea urgentă de a reconecta linia externă de alimentare a celei mai mari centrale nucleare din Europa, aflată sub control rusesc din primele săptămâni ale războiului.

Centrala este deconectată de la rețeaua externă din 23 septembrie, fiind a zecea întrerupere de acest fel. În prezent, reactoarele sunt răcite cu generatoare diesel de urgență.

„Ambele părți spun că sunt gata să efectueze reparațiile necesare, dar situația de securitate trebuie să se îmbunătățească pentru ca tehnicienii să-și poată desfășura activitatea vitală fără a-și pune viața în pericol”, a declarat Grossi, citat de The Independent.

Fiecare parte acuză cealaltă de compromiterea siguranței nucleare. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Ucraina că joacă un joc periculos lansând atacuri în apropierea centralei.

În replică, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a acuzat Moscova că a tăiat intenționat legătura pentru a conecta centrala la propria rețea.

Grossi insistă că restabilirea alimentării externe este o chestiune de voință politică, nu de posibilitate tehnică. El face apel la ambele părți să prevină o deteriorare suplimentară a situației la centrala nucleară Zaporojie.