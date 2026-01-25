În mai multe târguri din București, dar și din țară, fenomenul vânzării de medicamente aduse din străinătate a devenit tot mai vizibil.

Printre tarabele cu haine vechi sau obiecte de uz casnic, inclusiv otravă pentru gândaci sau șoareci, apar tot felul de persoane care oferă spre vânzare diverse pastile, vitamine și unguente, la prețuri aparent avantajoase.

Vitaminele din Anglia se vând cu 15-20 de lei flaconul, magneziul din Olanda – cu aproximativ 20 de lei, iar gelurile pentru dureri musculare, tot din Olanda, ajung la același preț pe tarabe.

Medicamentele la prețuri mici îi încântă pe români

Printre cele mai căutate produse se numără și medicamentele cunoscute, precum Nurofenul, care se vinde cu doar 10 lei cutia, sau antibioticele care, într-o farmacie, s-ar elibera exclusiv pe bază de rețetă.

„Ce-are dacă luăm din târg? N-a murit nimeni!”, este răspunsul șocant al unuia dintre cumpărători.

Fenomenul vânzării de medicamente aduse din străinătate a devenit tot mai vizibil. Foto: Libertatea

Aceste prețuri mici îi atrag pe români, mai ales pe cei cu venituri reduse, care văd în târguri o alternativă rapidă și ieftină la farmaciile autorizate.

De fiecare dată, vânzarea se face direct, cu marfa așezată pe tarabe ruginite din fier, fără bon, fără explicații clare de utilizare și fără nicio formă de garanție.

Produse expirate sau cu ambalaje deteriorate

O problemă gravă este faptul că multe dintre aceste produse sunt expirate sau nu au data de valabilitate inscripționată pe cutii.

Unele ambalaje sunt deteriorate, desigilate sau păstrate în condiții improprii, fiind expuse la soare, praf și variații de temperatură.

Fenomenul vânzării de medicamente aduse din străinătate a devenit tot mai vizibil. Foto: Libertatea

În lipsa unor controale, nimeni nu poate ști cu certitudine ce conțin aceste medicamente sau dacă mai sunt sigure pentru consum.

Medicii avertizează că produsele expirate sau de proveniență incertă pot provoca intoxicații severe, reacții adverse grave și, în cazuri extreme, chiar deces.

„La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”

De asemenea, se vând frecvent medicamente rămase prin casele oamenilor, nefolosite, provenite de la rude decedate sau de la persoane care nu au mai avut nevoie de tratament.

Aceste produse ajung în târguri fără a fi verificate, fără prospect și fără a se cunoaște istoricul lor, dar și pe internet, pe tot felul de site-uri de anunțuri online sau pe grupuri de Facebook de cartier.

Practic, cumpărătorii își asumă un risc major, bazându-se doar pe vorbele vânzătorilor.

„La mine e mai ieftin decât la farmacie cu cel puțin cincizeci la sută. Marfă din străinătate, cum să fie expirată?! Cumpără cu încredere!”, spune una dintre „farmacistele” de ocazie.

Imagine dintr-un târg din București. Foto: Libertatea

Atenționarea medicilor: „Efecte devastatoare asupra organismului”

Există și situații în care oamenii cumpără medicamente din târguri fără rețetă și fără recomandare medicală, tratându-se „după ureche”.

„Am citit pe internet de ce am nevoie și aici e mai ieftin decât în farmacie”, este răspunsul frecvent.

Medicii avertizează că acest obicei este extrem de periculos, mai ales în cazul antiinflamatoarelor, calmantelor sau suplimentelor, care pot interacționa cu organismul și pot agrava afecțiuni existente.

Specialiștii în sănătate atrag atenția că administrarea medicamentelor sau suplimentelor cumpărate din astfel de locuri poate avea efecte devastatoare asupra organismului.

Dr. Radu Țincu: „Medicamentele pot fi contaminate!”

Radu Țincu, medic de Terapie Intensivă și Toxicologie la Spitalul Floreasca, avertizează asupra consumului de medicamente cumpărate din alte spații decât farmaciile autorizate.

„Recomandarea este clară pentru toată lumea: să nu cumpere medicamente din piețe, târguri sau de pe internet. Medicamentele se achiziționează exclusiv din farmacii. Chiar dacă prețurile sunt mai mici în târguri, de exemplu, acele medicamente pot fi contaminate. Nu știe nimeni în ce condiții au fost ținute, depozitate. Nu există prospect, nu au termen de valabilitate”, spune doctorul pentru Libertatea.

Radu Țincu, medic de Terapie Intensivă și Toxicologie la Spitalul Floreasca

„Depozitarea în spații improprii reprezintă o mare problemă. Dacă au fost ținute la soare sau în umiditate, contaminarea este principalul pericol. În plus, există probleme serioase legate de compoziție. Sunt produse care vin în România din țări extracomunitare, unde legislația este diferită pentru medicamente. Astfel, ne putem trezi cu probleme legate de compoziție”, a mai adăugat acesta.

De ce trebuie colectate medicamentele expirate sau neutilizate

Conform Legii nr. 269/2023, deșeurile de medicamente provenite de la populație trebuie să fie colectate de spitalele publice sau private, conform unui regulament clar stabilit.

Este vorba despre medicamentele cu termenul de valabilitate depășit, cele care nu mai sunt utilizate, reziduurile de medicamente, medicamentele cu recipiente deteriorate sau cele retrase de pe piață.

„Aceste medicamente conțin substanțe chimice active, care, dacă sunt aruncate necontrolat în mediul înconjurător, pot contamina solul și apa. Din această cauză, multe persoane pot fi expuse riscului de a se îmbolnăvi, prin consumul apei contaminate sau al legumelor și fructelor crescute în solul poluat”, se arată pe site-ul unei clinici private.

Care precizează că „prin colectarea selectivă a medicamentelor expirate sau neutilizate, acestea ajung la operatorii economici autorizați pentru distrugerea lor prin incinerare, în deplină siguranță”.

