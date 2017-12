Soții Maleon s-au sinucis în ziua de Crăciun, iar cel care i-a găsit pe cei doi fără viață, în casa lor, a fost un prieten al soților, care îi aștepta pe cei doi la masă. Acesta a făcut mărturii cutremurătoare pentru Ziarul de Iași.

Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg şi prieten apropiat al soţilor Maleon, este cel care i-a găsit pe cei doi morți în casă. Acesta îi aștepta la masă pe soții Maleon, iar când cei doi nu și-au mai făcut apariția, a mers acasă la ei, unde a descoperit tragedia.

„Era ca şi cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soţia mea, şi ea mi-a dat ideea să caut un vecin şi să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la maşină; am intrat în casă şi am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj şi am mers în capăt, l-am văzut pe el atârnat. Am rămas şocat, şi am sunat atunci la 112“, a spus conf.dr. Liviu Pilat, pentru Ziarul de Iași.

Acesta a mai spus că nu a sesizat să fie probleme între cei doi soți.

„Erau o familie model. Era de admirat felul în care se înţelegeau, Bogdan era foarte grijuliu şi atent cu Anda, şi lucrurile astea le-am observat dintotdeauna, nu poţi să spui că se prefăceau. Sunt unele chestiuni care se pot mima, dar nici chiar aşa, să nu observi nimic, iar apoi să degenereze, nu se poate, nu există“, a încheiat conf.dr. Liviu Pilat.

Potrivit Ziarul de Iași, atunci când au decis să se sinucidă, cei doi soţi erau în haine de casă, beau vin şi ornau bradul în Ajun, în livingul casei lor cu etaj din Moara de Vânt. Anchetatorii au găsit globuri şi decoraţiuni aşezate lângă pomul de Crăciun, care urmau să fie puse în brad. Altele erau deja aranjate în brad.

Soții Maleon erau beți în momentul în care au decis să își pună capăt zilelor.

Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, și soția sa, Ada Elena, au fost găsiți morți în locuința lor chiar în ziua de Crăciun. Amândoi se spânzuraseră în mansarda vilei lor cu curelele de la pantaloni.Scenariul imaginat de investigatorii ieșeni în baza probelor găsite și a autopsiilor este acela că femeia s-a sinucis prima, iar bărbatul a urmat-o în actul suicidal la un interval de vreo două, poate trei ore.