„Rusia este reprezentată exclusiv de personal militar în cadrul grupului trilateral de securitate la discuțiile de la Abu Dhabi”, a recunoscut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Igor Kostiukov, sancționat pentru că s-a implicat în manipularea alegerilor americane din 2016

Potrivit CNN, delegația de va fi condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful GRU, spionajul militar al Rusiei. Kremlinul nu a oferit informații despre alți membri ai delegației.

În vârstă de 64 de ani, Igor Kostiukov se află pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite și Uniunii Europene. În 2016, directorul din GRU a fost sancționat de Statele Unite pentru interferență în alegerile prezidențiale americane din acel an încheiate cu victoria lui Donald Trump. Șase ani mai târziu, UE l-a inclus pe lista sa de sancțiuni din cauza rolului avut de Kostiukov în invadarea Ucrainei.

Politologii Kremlinului se laudă că omul lor va negocia de pe poziții de forță

Politologii de casă ai Kremlinului spun pentru presa de propagandă de la Moscova că amiralul Kostiukov este o figură nouă în negocieri și a fost numit la conducerea delegației pentru a purta negocierile de pe o poziție de forță. În realitate, Kostiukov a participat și la alte negocieri de pace, dar într-un plan secund.

Potrivit Interfax, cu o zi înainte de se duce la Abu Dhabi, Kostiukov s-a întâlnit cu un membru al biroului atașatului militar american la Moscova pentru a-i înmâna așa-zise dovezi precum că Ucraina a încercat să atace cu drone o reședință de stat folosită de Vladimir Putin.

Mișcarea făcută pe lângă Statele Unite de șeful GRU înainte de a se duce la Abu Dhabi

Într-o înregistrare video publicată joi de Ministerul rus al Apărării, Kostiukov spune că a invitat un reprezentant al biroului atașatului militar american la Moscova pentru o chestiune importantă.

„Am găsit epave ale vehiculelor aeriene fără pilot care au efectuat acest atac. Sistemele de navigație ale unora dintre aceste UAV-uri sunt bine conservate și solide din punct de vedere tehnic”, a declarat șeful GRU.

Donald Trump a respins deja această acuzație a Rusiei, formulată imediat după ce președintele american l-a primit la Mar-a-Lago pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Componența delegației ucrainene la discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi

La rândul lui, Zelenski a semnat un decret privind componența delegației ucrainene trimise la Abu Dhabi pentru prima întâlnire trilaterală cu Rusia și Statele Unite de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Potrivit decretului, care invită la o „pace justă și durabilă”, delegația va fi condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Ceilalți membri sunt șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, șeful facțiunii „În Slujba Poporului” din Rada Supremă, David Arahamia, consilierul prezidențial Oleksandr Bevz, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Hnatov, șeful Direcției Principale de Informații (HUR) de pe lângă Ministerul Apărării, Oleh Ivașcenko; prim-adjunctul șefului Cabinetului Președintelui Ucrainei, Serhii Kisliția, prim-adjunctul secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Evhen Ostrianski, prim-vicepreședintele Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad și adjunctul șefului Direcției Principale de Informații, Vadîm Skibițki.

Steve Witkoff se întâlnește în paralel cu Kirill Dmitriev

În paralel cu discuțiile la nivel militar, emisarul lui Donald Trump, Steve Wiktoff, se va întâlni din nou cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev.

Întâlnirea trilaterală de la Abu Dhabi, anunțată inițial de Volodimir Zelenski, a fost confirmată de Kremlin după ce Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au discutat timp de trei ore și jumătate joi seara cu Vladimir Putin.

Înainte de a-și trimite oamenii la Abu Dhabi, Kremlinul a cerut din nou ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei. „Fără rezolvarea problemei teritoriale, nu ar trebui să ne bazăm pe obținerea unei soluții pe termen lung”, a avertizat Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al lui Putin.

