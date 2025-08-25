„Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii”, a transmis ANPC, care nu a oferit și numele companiilor.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei

10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:

lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor

lipsa prețului final cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere

emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii

lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor

existența unor clauze abuzive, în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor a persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta

neafișarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL).

