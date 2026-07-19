„Am urmărit pasa aceea făcută de Messi. Și, deși nu știu la fel de multe ca cei din această sală, mă pricep la sport și știu câte ceva despre fotbal.

Dar l-am urmărit pe Messi, era bine marcat și, dintr-odată, s-a trezit în dreapta. Pur și simplu am observat asta. Nimeni nu a menționat-o; doar eu am observat-o.

Mi-am spus: «Încă este bine marcat de un jucător excelent», iar apoi s-a deplasat spre dreapta, iar celălalt jucător stătea pur și simplu acolo. A avut timp din belșug și a șutat pur și simplu. Aș spune că a fost la un sfert de inch de a fi perfect, iar asta a încheiat meciul. A fost genial.”

Președintele american a reacționat nervos în legătură cu fumul provenit de la 897 de incendii din Canada – majoritatea sub control – care invadează zona New York-ului, Detroitului, Philadelphiei și Washingtonului, unde activitățile în aer liber sunt suspendate.

Într-o postare pe Truth, acesta consideră Canada „responsabilă pentru faptul că nu știe să îngrijească corespunzător pădurile, iar Statele Unite sunt invadate de un aer murdar, poluat și nesănătos, a cărui calitate este periculoasă și total inacceptabilă”.

Trump a promis că îl va suna pe premierul Mike Carney. „Costurile sunt incalculabile”, a subliniat el, amenințând că va adăuga daunele la nivelul taxelor vamale pentru exporturile din Ottawa.

În tribună, la finala care începe azi la New Jersey, pe stadionul MetLife din East Rutherford, se va afla Pedro Sanchez, premierul socialist „neplăcut” de Donald Trump; nu va fi prezent Javier Milei, președintele argentinian – unul dintre cei mai fideli aliați ai liderului american –, care preferă să fie precaut și, la fel ca la meciurile anterioare, va urmări echipa Albiceleste de la reședința sa. Iar Donald Trump va fi alături de Gianni Infantino pentru a înmâna cel mai cunoscut trofeu din sportul mondial..

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