Motivele din spatele acestei noi lovituri sunt de-a dreptul frapante: surse din interior indică o eroare tehnică de proporții, ce implică înlocuirea a peste 1.000 de kilometri de cabluri și conducte instalate greșit.

O eroare de proporții și tăcere la Deutsche Bahn

Publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a dezvăluit, citând surse apropiate proiectului, noul orizont de timp pentru terminarea lucrărilor – finalul anului 2031.

În paralel, postul de televiziune SWR a scos la iveală motivul tehnic al acestui blocaj: o eroare de execuție uriașă, care va necesita înlocuirea celei mai mari părți din cei 1.000 de kilometri de cabluri instalate greșit.

Până în acest moment, operatorul feroviar Deutsche Bahn (DB) a refuzat să comenteze oficial aceste informații, catalogându-le drept „speculații”.

Totuși, compania a programat o conferință de presă pentru jumătatea lunii iunie, unde este așteptată anunțarea oficială a noii date de deschidere, în urma unei analize detaliate.

Reacții politice dure: „Proiectul devine încet-încet de râs”

Întârzierile repetate au stârnit un val de indignare la nivel politic. Cem Özdemir (Partidul Verde), ministrul-președinte al statului Baden-Württemberg, a cerut companiei feroviare să pună toate cărțile pe masă și să ofere termene predictibile.

„Nu vreau să primim cifre noi în fiecare an. Dar trebuie să se termine cândva. Proiectul devine încet-încet de râs. Este vorba, de asemenea, despre a demonstra că orașul, statul și Republica Federală pot gestiona proiecte majore și nu trebuie să se rușineze complet de ele însele”, a declarat Cem Özdemir.

Acesta a ironizat inclusiv organizarea șantierului, făcând referire la ocolirea pietonală improvizată dintre liniile de tren și oraș, pe care localnicii au botezat-o deja „traseu de drumeție pe distanțe lungi”.

Radiografia unui eșec: 16 ani de șantier și costuri aproape triplate

Proiectul „Stuttgart 21” se află în construcție încă din anul 2010, iar istoricul său este marcat de revizuiri constante ale termenelor și bugetelor.

În planul inițial din 2009 deschiderea era estimată pentru anul 2019, cu un cost maxim plafonat prin acord la 4,5 miliarde de euro.

În noiembrie 2025, deschiderea parțială a stației de metrou, programată pentru finele anului 2026, a fost anulată oficial de CEO-ul Deutsche Bahn, Evelyn Palla, care a invocat probleme severe legate de digitalizarea nodului feroviar.

Din cauza acestor amânări, costurile estimate au explodat, ajungând în prezent la nu mai puțin de 11,3 miliarde de euro.

Printr-o hotărâre judecătorească definitivă, Deutsche Bahn a fost obligată să suporte singură toate aceste costuri suplimentare, fără posibilitatea de a atrage fonduri publice extra de la stat sau autoritățile locale.

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