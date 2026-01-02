În urma unui incident apărut la instalația de utilizare a gazelor naturale care deservește imobilul de pe strada Drumul Gura Caliței nr. 4–32, bloc 2, scara A, s-a declanșat electrovana de siguranță.

Pentru menținerea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a închis și a sigilat robinetul de branșament al instalației, începând cu ora 12:15.

Măsura a fost dispusă până la remedierea defecțiunilor instalației de utilizare de către o firmă autorizată A.N.R.E., defecțiuni care au dus la declanșarea electrovanei de siguranță. Conform legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.