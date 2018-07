Peste 130 artiști internaționali și români vor urca pe scena UNTOLD 2018, după ce Black Eyed Peas a confirmat că susține la Cluj singurul concert din acest an în Europa. The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Steve Aoki, Dimitri Vegas&Like Mike, Afrojack, Tiesto, Solomun vor face o atmosferă incendiară la ediția din acest an a festivalului Untold.