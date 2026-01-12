Potrivit Primăriei Iași, între 8 și 9 ianuarie, la ghișeele Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, dar și la centrele de cartier, au fost efectuate 5.578 de plăți. Dintre acestea, 3.172 au fost achitate în numerar, iar 2.406 utilizând cardul la POS.

Între 7 și 11 ianuarie, platformele online au fost intens folosite de contribuabili. Pe ghiseul.ro s-au realizat 6.586 de plăți, iar prin eTax, programul disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, au fost înregistrate alte 1.275 de plăți, totalizând 7.861 de tranzacții online.

În total, în perioada 1-11 ianuarie, au fost efectuate 14.741 de plăți pentru taxele și impozitele locale, prin intermediul ghișeelor, platformelor online (ghiseul.ro și eTax), sistemului ISNEP și prin ordin de plată. Suma cumulată a încasărilor a ajuns la peste 8,26 milioane lei. Din acestea, 12.728 de plăți, însumând 7,68 milioane lei, au fost realizate după data de 7 ianuarie.

Pe 8 ianuarie, în prima zi de încasare la ghișee, s-au înregistrat cele mai multe tranzacții: 5.387 de plăți în valoare de peste 4,15 milioane lei. Dintre acestea, 1.880 au fost în numerar, 1.323 cu cardul la POS, 1.608 prin ghiseul.ro, 460 prin eTax, opt prin ISNEP și 108 prin ordin de plată.

Primarul Mihai Chirica a transmis mulțumiri ieșenilor pentru contribuția la dezvoltarea orașului. „În numele Primăriei și al meu personal, mulțumesc ieșenilor fiindcă susțin în continuare funcționarea, dezvoltarea și modernizarea orașului nostru. Contribuția ieșenilor susține bugetul local care, alături de fondurile europene, ne permite să finalizăm o serie de proiecte importante și să demarăm altele noi.”

Chirica a subliniat că taxele și impozitele locale au fost majorate de la 1 ianuarie 2026 doar cu marja minimă prevăzută de lege. „După cum am mai spus, cele mai importante taxe și impozite locale din municipiul Iași au crescut de la 1 ianuarie 2026 doar cu marja minimă prevăzută de legislația în vigoare. Practic, nu puteam să creștem taxele locale mai puțin de atât”, a declarat edilul.

La intrarea în Direcția Fiscală din Brașov s-a format, luni, 12 ianuarie, o coadă de aproximativ 100 de metri, încă din prima zi în care au putut fi achitate impozitele locale pentru anul 2026.

Numeroase persoane au anunțat pe paginile de socializare ale autorităților locale că intenționează să boicoteze plata acestor dări. Unii suțin că vor plăti taxele abia la sfârșitul anului.

Majorările de taxe din 2026 au scos oamenii din sărite, iar un român a ales o formă inedită de protest. El s-a prezentat la ghișeul de taxe și impozite cu o pungă de cinci kilograme plină cu monede, de 5 bani, 10 bani și 50 de bani.