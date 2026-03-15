O toxină extrem de periculoasă

Este vorba despre Lagocephalus sceleratus, cunoscut ca peștele-balon cu dungi argintii, o specie invazivă care se răspândește în ultimii ani în Marea Mediterană. Potrivit Institutul de Oceanografie și Pescuit din Split, peștele a fost prins recent de pescarii croați, iar autoritățile au emis imediat un avertisment pentru populație.

Peștele conține tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute, iar consumul poate provoca intoxicații severe, paralizie și, în unele cazuri, moarte. Din acest motiv, specialiștii avertizează că specia nu trebuie consumată în niciun caz.

Ce este tetrodotoxina și care sunt primele simptome

Potrivit CDC, tetrodotoxina este una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Substanța se găsește în special la anumite specii de pește-balon și afectează sistemul nervos, blocând transmiterea impulsurilor dintre nervi și mușchi. Din acest motiv, intoxicația poate duce rapid la paralizie.

Primele simptome apar, de obicei, la scurt timp după contact sau consum și includ amorțeală a buzelor și limbii, furnicături la nivelul feței și extremităților, amețeală, greață și dificultăți de vorbire sau de respirație. În cazurile severe, toxina poate provoca paralizie musculară și insuficiență respiratorie, motiv pentru care expunerea la această substanță este considerată o urgență medicală.

Ce trebuie să faci dacă îl întâlnești

Specialiștii spun că oamenii trebuie să evite contactul direct cu acest pește.

„Dacă îl prindeți, manipulați-l cu mare grijă și, dacă este posibil, evitați contactul direct”, au transmis cercetătorii.

Pe lângă toxină, animalul are și maxilare extrem de puternice și dinți foarte ascuțiți, iar o mușcătură poate provoca răni serioase. Autoritățile recomandă ca orice captură sau observație a acestei specii să fie raportată instituțiilor de cercetare marină.

De ce apare tot mai des în Adriatică

Deși Lagocephalus sceleratus nu este o specie originară din Adriatică, specialiștii spun că ar putea apărea din ce în ce mai des în zonă. Fenomenul este legat de schimbările climatice și de ceea ce cercetătorii numesc tropicalizarea mării, un proces prin care temperaturile mai ridicate permit apariția unor specii care înainte trăiau doar în ape mai calde.

În ultimii ani, mai multe specii invazive au fost observate în Marea Mediterană și în Adriatică, schimbând treptat ecosistemele marine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE