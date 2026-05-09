O investigație comună realizată de Meduza și Mediazona arată că, până la sfârșitul anului 2025, numărul militarilor ruși care și-au pierdut viața în Ucraina a atins pragul critic de 352.000 de persoane.

Datele, centralizate de jurnaliști independenți, subliniază accelerarea sângeroasă a conflictului pe parcursul ultimului an.

Adevărul despre pierderile Rusiei iese la iveală prin cifrele oficiale: 352.000 de militari uciși. Această statistică sumbră este formată din cele 261.000 de decese înregistrate direct la oficiile de stare civilă, la care se adaugă „armata dispăruților” – 90.000 de soldați care au fost recunoscuți ca morți de către instanțe abia după lungi proceduri judiciare.

Perioada 2024-2025 marchează vârful mortalității pe frontul din Ucraina. Statul rus a început să recunoască oficial masacrul abia după ce instanțele au fost asaltate de familiile soldaților.

Până la 86.000 de cereri de plată a despăgubirilor au fost înregistrate, pe măsură ce militarii dispăruți în luptă au fost scoși din „zona gri” a birocrației și trecuți în registrele morților.

Începând cu iarna anului 2025 și până în primăvara lui 2026, armata rusă a intrat într-un declin numeric periculos.

Datele indică faptul că ucrainenii reușesc să scoată din luptă mai mulți soldați ruși decât poate mașinăria de recrutare a Moscovei să trimită în loc, inversând balanța de forțe în favoarea apărării.

Astfel, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, 148.400 de voluntari au fost recrutați în armata rusă, iar pierderile – morți și rănți – înregistrate în aceeași perioadă au fost de 156.700 de persoane.

