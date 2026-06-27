Peștele care rupe plasele și mănâncă prada pescarilor

Peștele-iepure, cunoscut în Grecia sub numele de „lagokefalos”, are corp alungit, în formă de torpilă, și dinți proeminenți, asemănători cu cei umani. Specia este încadrată în familia peștilor-balon, iar pielea și organele sale conțin o neurotoxină puternică, periculoasă pentru oameni dacă peștele este consumat.

În ultimele săptămâni, peștii au provocat pagube mari pescarilor din largul insulei Creta și din alte zone ale Greciei. Ei rup plasele, atacă peștii prinși și îi obligă pe pescari să petreacă zile întregi cu reparații.

„S-a ajuns în punctul în care într-o zi ieşim la pescuit, iar următoarele trei zile le petrecem reparând plasele”, a declarat Giorgos Kyriakakis, reprezentant al unei asociații a pescarilor din Creta, pentru postul public grec ERT, citat de News.ro.

Pescarul spune că pierderile sunt tot mai greu de acoperit, pentru că peștele toxic le mănâncă prada și le distruge uneltele de pescuit.

5,33 euro pentru fiecare kilogram capturat

Programul lansat de autoritățile elene a intrat în vigoare vineri, 26 iunie. Pescarii primesc 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, iar măsura este aplicată, pentru început, în zonele afectate din sudul Mării Egee și din Creta. Deși exemplarele întâlnite în apele de coastă ale Greciei au dimensiuni medii cuprinse între 40 și 60 de centimetri, peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus) poate atinge o lungime maximă de până la 110 centimetri și o greutate de până la 7 kilograme, ceea ce înseamnă că pește poate costa până 37,31 euro.

Ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a spus că este prima dată când Grecia adoptă o astfel de măsură. Peștii prinși nu vor ajunge în consum, ci vor fi congelați și apoi incinerați în instalații ale administrațiilor locale. Schinas a mai spus că programul ar putea fi extins de la insulele afectate acum la toate apele teritoriale ale Greciei.

Cum a ajuns specia în Marea Mediterană

Specialiștii cred că peștele-iepure a intrat în Marea Mediterană prin Canalul Suez, atras de apele tot mai calde. Specia trăiește în mod normal în ape tropicale, însă încălzirea mării îi permite să migreze spre nord și să se înmulțească în zone unde înainte era rară.

Invazia a creat deja probleme și în Cipru, care a lansat la începutul acestui an un program asemănător de capturare.

Autoritățile spun că nu există pericol pentru turiștii care fac baie

Deși imaginile cu pești care mușcă doze de băuturi sau bucăți de lemn au devenit virale în Grecia, autoritățile spun că specia nu a fost observată în zonele de îmbăiere din stațiunile insulare. Reprezentanții turismului și ai medicilor din Creta au cerut populației să nu exagereze riscul și au transmis că nu există un pericol iminent pentru cei care intră în apă.

Crucea Roșie Elenă a emis totuși un avertisment de sănătate publică și a prezentat măsuri de prim ajutor pentru situațiile în care o persoană ar putea fi mușcată. Organizația a atras atenția și asupra toxinei prezente în organele peștelui.

Muzeul Antipa: nu trebuie să apară panică

Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au transmis că apariția peștelui-iepure în apele Greciei nu trebuie să provoace panică. Ei spun că situația arată, mai degrabă, cât de mult pot schimba biodiversitatea mărilor încălzirea apelor, transportul maritim și deschiderea unor căi de migrație.

Muzeul a transmis și că turiștii trebuie să trateze marea ca pe un ecosistem viu, nu ca pe o piscină, și să respecte regulile de prudență atunci când întâlnesc animale marine.

Ce trebuie să rețină turiștii români care merg în Grecia

Peștele-iepure nu trebuie atins, consumat sau cumpărat pentru mâncare. Riscul major apare dacă este mâncat, pentru că organele și pielea pot conține o neurotoxină puternică. În același timp, autoritățile grecești spun că nu există, în acest moment, un pericol pentru turiștii care fac baie în zonele amenajate ale stațiunilor.

Specialiștii susțin însă că deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în apele Greciei, astfel de incidente sunt rare. În plus, ele apar mai degrabă atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.

Măsura luată de Grecia este îndreptată în primul rând spre protejarea ecosistemelor marine și a pescarilor locali, care se confruntă cu pierderi tot mai mari din cauza acestei specii invazive.

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