Premierul Ungariei, Péter Magyar, critică dur afacerile lui Attila Balázs, originar din Harghita, după ce companiile acestuia din Ungaria au intrat în insolvență. Guvernul ungar a anulat achiziția unui complex imobiliar de 825 milioane euro, gestionat de Attila Balázs.

Péter Magyar a transmis un mesaj tranșant în contextul insolvenței unor companii controlate de omul de afaceri Attila Balázs, originar din Remetea, județul Harghita, conform Economica.net.

Disputa are în centru un proiect imobiliar de amploare din Budapesta, pentru care fostul guvern condus de Viktor Orbán convenise achiziția complexului de birouri construit de grupul lui Balázs.

Potrivit lui Péter Magyar, este vorba despre o afacere evaluată la aproximativ 300 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 825 de milioane de euro.

„În legătură cu afacerea imobiliară de 300 de miliarde de forinți (825 de milioane de euro – n.r.), le transmit cercurilor de afaceri ale lui István Tiborcz și în special celor de la Bayer Construct și lui Attila Balázs: s-a terminat cu jefuirea banilor publici.”, a spus Peter Magyar.

Declarația premierului ungar vine după ce Bayer Construct Zrt. și ZVK Development Kft., compania creată pentru proiectul din zona Bosnyák tér, au solicitat protecție la insolvență.

„După ce Guvernul a renunțat la contractele de sute de miliarde încheiate de cei din anturajul lui Orbán, Bayer Construct Zrt. și firma de proiect creată pentru gigantul proiect din Bosnyák tér, ZVK Development Kft., a solicitat protecție la insolvență în zile succesive”, a mai spus Péter Magyar.

Firma de construcții Bayer, controlată de Attila Balázs, a depus cererea de intrare în insolvență la sfârșitul lunii august.

Situația este legată, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ungare, și de decizia guvernului de a nu mai finaliza achiziția complexului de birouri din Zugló.

Contractul fusese negociat de administrația anterioară, iar valoarea sa a fost modificată în timp. Inițial, acordul prevedea o sumă de 244 de miliarde de forinți, aproximativ 670 de milioane de euro. Ulterior, valoarea contractului a fost majorată la 254,8 miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de euro.

Pe 3 august, guvernul condus de Péter Magyar a anunțat că nu va încheia contractul final pentru cumpărarea complexului de birouri din Zugló.

Executivul de la Budapesta a susținut că investitorul nu a îndeplinit condițiile prevăzute în contractul preliminar.

Printre problemele invocate s-a numărat și existența unor drepturi municipale de preempțiune asupra proprietăților incluse în proiect.

Ulterior, situația financiară a companiilor implicate în proiect s-a deteriorat, iar acestea au solicitat protecție în cadrul procedurilor de insolvență.

Péter Magyar a anunțat că procedurile de insolvență ale companiilor lui Attila Balázs au fost clasificate drept cazuri de importanță strategică deosebită.

În aceste condiții, administratorul judiciar va fi desemnat din cadrul Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., o companie de reorganizare deținută de statul ungar.

Potrivit premierului, administratorul va putea verifica situația financiară și patrimonială a companiilor, contractele și conturile bancare, precum și noile angajamente asumate.

Magyar susține că măsura urmărește să prevină transferul unor active înainte sau în timpul procedurii de insolvență.

„Dacă identifică suspiciuni privind o sifonare anterioară de active, acesta este obligat să raporteze situația instanței și autorităților competente. De asemenea, sarcina sa va fi ținerea evidenței creanțelor creditorilor și verificarea pregătirii acordului cu aceștia.”, a spus Peter Magyar.

Premierul ungar a lansat și un avertisment privind eventualele tranzacții efectuate în perioada de insolvență.

„Doresc să îi reamintesc și pe această cale partenerului de afaceri al lui István Tiborcz, proprietarul Bayer Construct: înstrăinarea patrimoniului unei entități economice aflate în stare de insolvență iminentă și încheierea de tranzacții fictive constituie bancrută frauduloasă”, a subliniat premierul Ungariei.

Insolvența companiilor ridică întrebări cu privire la soarta angajaților, subcontractanților și proiectelor imobiliare aflate în derulare.

Totodată, disputa are o miză financiară importantă pentru statul ungar, în condițiile în care autoritățile încearcă să gestioneze efectele renunțării la achiziția complexului de birouri.

Consiliul local din Zugló a anunțat, de asemenea, că intenționează să acționeze în instanță grupul Bayer.

Attila Balázs s-a născut în Remetea, județul Harghita, și este unul dintre oamenii de afaceri importanți din Ungaria.

Averea sa este estimată la aproximativ 80 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate în presa din Ungaria.

Omul de afaceri are și afaceri în România. În Remetea, unde are legături importante cu comunitatea locală, grupul său a dezvoltat mai multe proiecte.

În 2023, Balázs și-a deschis un aeroport în localitatea din Harghita. În zonă mai deține, potrivit informațiilor prezentate, o fabrică de procesare a laptelui și una de chipsuri, iar în 2025 a deschis și un patinoar.