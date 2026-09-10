Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare oficială de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze spre și dinspre Republica Serbia pe cale terestră. Toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană vor fi afectate.

Începând de luni, de la ora 00:00, transportatorii de marfă din Serbia au anunțat organizarea unui protest pe termen nedeterminat la toate punctele de trecere a frontierei destinate legăturilor cu statele membre ale Uniunii Europene.

Protestul va bloca complet intrările, ieșirile și tranzitul pentru vehiculele de transport de marfă din Serbia, fiind afectat direct și terminalul intermodal din Portul Novi Sad.

Protestele transportatorilor sârbi vor avea un impact direct asupra traficului rutier de la granița dintre România și Serbia. În urma acțiunilor anunțate, vor fi afectate concomitent mai multe puncte de trecere a frontierei din județele de graniță, precum și din restul regiunii:

Județul Timiș: Jimbolia / Srpska Crnja și Stamora Moravița / Vatin;

Jimbolia / Srpska Crnja și Stamora Moravița / Vatin; Județul Mehedinți: Porțile de Fier 1 / Đerdap;

Porțile de Fier 1 / Đerdap; Județul Caraș-Severin: Naidăș / Kaluđerovo.

Pe lângă punctele de frontieră cu România, acțiunea de protest va afecta simultan și celelalte vămi sârbești către Uniunea Europeană și regiune, printre care Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Sot, Ljuba, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Gradina, Vrška Čuka, Strezimirovci, Mokranje, Ribaci și Merdare.

„MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine, să își asigure rezerve de combustibil, apă și alimente, în cazul tranzitului rutier.”, se precizează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, MAE recomandă consultarea hărților on-line interactive pentru a evita traseele afectate de perturbări ale circulației rutiere, dar și aplicația mobilă „Călătorește informat” pusă la dispoziție de MAE, unde pot găsi alerte și sfaturi actualizate în timp real.

Cetățenii români care întâmpină dificultăți pe teritoriul Serbiei pot solicita asistență consulară apelând numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798. Apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de către operatori.

În cazul unor situații speciale, urgente sau cu caracter excepțional, sunt disponibile telefoanele de urgență ale misiunilor diplomatice: