Fostul premier Victor Ponta a însoțit delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor și a defilat purtând tricolorul în fața liderului chinez Xi Jinping și a celui rus Vladimir Putin.

Victor Ponta a participat alături de delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, competiție desfășurată în perioada 31 august - 6 septembrie, scrie Gazeta Sporturilor.

România a participat cu cea mai numeroasă delegație din istoria sa la această competiție, iar Victor Ponta a defilat alături de cei 70 de reprezentanți purtând tricolorul în fața unei tribune oficiale în care s-au aflat, printre alții, lideri de stat precum Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan sau Aleksandr Lukașenko.

Fostul prim-ministru a declarat pentru Hotnews că a fost „invitat de o parte dintre sportivii români din delegație”. „Nu am știut ce șefi de stat sau de guvern vor participa, dar nici nu am fost interesat. Eu am fost să-i susțin pe sportivii români”, a mai spus el, potrivit Digi24.

Victor Ponta a insistat că s-a dus la Bișkek „în calitate de român și de admirator și susținător al sportivilor români participanți” și a dat asigurări că nu s-a întâlnit cu oficiali ruși de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 14 februarie 2022.

„A venit singur, la clasa I, cu avionul. Nu ne-a anunțat și nu a venit ca reprezentant al României, ci pe cont propriu. Cred că are o relație personală cu Kârgâzstanul. Nu a stat cu echipa noastră, ci cu VIP-urile”, a spus, pentru HotNews, unul dintre coordonatorii sportivilor români.

Cea de-a șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor a fost cea mai mare de până acum, reunind 90 de țări de pe toate continentele. Sportivii s-au întrecut în 43 de discipline care își au rădăcinile în cultura nomadă antică a Asiei, notează Gazeta Sporturilor.