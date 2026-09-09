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Fostul premier Victor Ponta a însoțit delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor și a defilat purtând tricolorul în fața liderului chinez Xi Jinping și a celui rus Vladimir Putin.
Victor Ponta a participat alături de delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, competiție desfășurată în perioada 31 august - 6 septembrie, scrie Gazeta Sporturilor.
România a participat cu cea mai numeroasă delegație din istoria sa la această competiție, iar Victor Ponta a defilat alături de cei 70 de reprezentanți purtând tricolorul în fața unei tribune oficiale în care s-au aflat, printre alții, lideri de stat precum Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan sau Aleksandr Lukașenko.
Fostul prim-ministru a declarat pentru Hotnews că a fost „invitat de o parte dintre sportivii români din delegație”. „Nu am știut ce șefi de stat sau de guvern vor participa, dar nici nu am fost interesat. Eu am fost să-i susțin pe sportivii români”, a mai spus el, potrivit Digi24.
Victor Ponta a insistat că s-a dus la Bișkek „în calitate de român și de admirator și susținător al sportivilor români participanți” și a dat asigurări că nu s-a întâlnit cu oficiali ruși de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 14 februarie 2022.
„A venit singur, la clasa I, cu avionul. Nu ne-a anunțat și nu a venit ca reprezentant al României, ci pe cont propriu. Cred că are o relație personală cu Kârgâzstanul. Nu a stat cu echipa noastră, ci cu VIP-urile”, a spus, pentru HotNews, unul dintre coordonatorii sportivilor români.
Cea de-a șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor a fost cea mai mare de până acum, reunind 90 de țări de pe toate continentele. Sportivii s-au întrecut în 43 de discipline care își au rădăcinile în cultura nomadă antică a Asiei, notează Gazeta Sporturilor.
România, participantă în discipline tradiționale precum kuresh, ordo, lupte călare, tir cu arcul, tir cu arcul de pe cal și skandenberg, nu se află printre cele 27 de țări medaliate.