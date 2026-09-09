Michael G, un angajat în vârstă de 42 de ani din regiunea Stiria de Sus, Austria, care a lucrat timp de un deceniu ca tehnician în controlul calității pentru un mare concern industrial, s-a trezit concediat la doar patru săptămâni după ce s-a întors din concediul de paternitate.

Bărbatul devenise tată în luna mai și își anunțase din timp angajatorul că intenționează să beneficieze de luna de concediu oferită de legislație. În luna iunie, tehnicianul a intrat în concediul de paternitate, iar ulterior a revenit la locul de muncă. La scurt timp însă, la finalul unui schimb de noapte, a fost chemat în biroul conducerii, unde i s-a adus la cunoștință că îi este reziliat contractul de muncă și că este suspendat cu efect imediat, conform Heute.

Uimit de decizie, bărbatul a apelat la Camera de Muncă, instituție care apără drepturile a 4 milioane de angajați din Austria și care a decis să conteste decizia de concediere în instanță. Reprezentanții Camerei de Muncă susțin că măsura este o nedreptate socială clară și subliniază că nu există argumente economice pentru această decizie, având în vedere că în cadrul grupului industrial există încă numeroase posturi vacante. De asemenea, organizația arată că nu au existat abateri profesionale sau motive personale care să justifice concedierea angajatului.

De cealaltă parte, compania respinge ferm orice legătură între concediere și concediul de paternitate. Reprezentanții firmei susțin că măsura a fost o decizie individuală pe deplin justificată. Pentru a își susține poziția, compania a precizat că aproximativ 30 de bărbați beneficiază anual de concediu de paternitate sau parental în cadrul organizației, fără să întâmpine dificultăți.

Această pierdere a locului de muncă vine cu un impact financiar uriaș pentru familia bărbatului. Soția sa se afla deja în concediu de maternitate, iar cei doi tocmai se mutaseră într-o locuință mai spațioasă și amenajaseră camera noului născut.