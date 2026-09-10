What's Up și Miky au părăsit „Asia Express” 2026 în ediția de miercuri seara, 9 septembrie, de la Antena 1. Din păcate, dintre trei echipe aflate în luptă, artistul și partenera lui au fost nevoiți să plece acasă.

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, What's Up & Miky, precum și Radu Isac & Eduard Hordilă au fost echipele care au luptat pentru a-și menține locul în Asia Express. Din păcate, numai două dintre acestea au putut merge mai departe, iar cei care au părăsit emisiunea au fost Whats's Up și Miky.

Cei din echipele rivale au rămas șocați atunci când au aflat deznodământul serii trecute și asta pentru că nimeni nu se aștepta ca o echipă să plece acasă încă din prima săptămână.

„Vă pupăm, vă iubim! Distrați-vă, nu a murit nimeni! Doamne-ajută! Nu am reușit să fim triști în nicio secundă, vă iubim și vă respectăm pe toți. Vă așteptăm acasă”, a fost reacția lui What’s Up.

Una dintre cele mai bune echipe în cursa pentru ultima șansă a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Următorii după cele două au fost Radu Isac și Eduard Hordilă, care au ajuns cu câteva minute mai târziu după cele două concurente.

What’s Up şi Miky au intrat încrezători în competiție