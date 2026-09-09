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Un tânăr cu doar opt clase a reușit să fure 245.000.000 de dolari în bitcoin și a făcut cheltuieli nebunești. Metoda prin care a păcălit victima

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Un tânăr cu doar opt clase a reușit să fure 245.000.000 de dolari în bitcoin și a făcut cheltuieli nebunești. Sursă foto: Profimedia.
Un tânăr cu doar opt clase a reușit să fure 245.000.000 de dolari în bitcoin și a făcut cheltuieli nebunești. Cum a fost prins de FBI. Sursă foto: Profimedia.
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O anchetă internațională spectaculoasă a scos la iveală detaliile unei fraude uriașe, în urma căreia un tânăr care a absolvit doar opt clase a reușit să pună mâna pe active digitale în valoare de 245 de milioane de dolari.

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Unul dintre cele mai mari jafuri cibernetice din SUA

În ciuda lipsei unor studii superioare sau a unei pregătiri de specialitate, suspectul a demonstrat o abilitate ieșită din comun în manipularea psihologică, reușind să execute unul dintre cele mai mari jafuri cibernetice din SUA, relatează abcNews.

Malone Lam, un tânăr care a abandonat școala în clasa a opta și care a venit în Statele Unite din Singapore, riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru acuzația federală de conspirație în vederea comiterii unei activități infracționale organizate.

Judecătoarea federală Colleen Kollar-Kotelly nu a stabilit imediat data audierii pentru pronunțarea sentinței lui Lam în Washington.

Tehnici avansate de inginerie socială

O anchetă de amploare desfășurată de procurori a scos la iveală detaliile unei rețele bine organizate de tineri care, începând din anul 2023, au pus la cale o serie de escrocherii de proporții pe piața activelor digitale.

Printre organizatorii acestei structuri infracționale se numără și un tânăr cunoscut sub numele de Lam, care a avut un rol cheie în coordonarea atacurilor cibernetice și în gestionarea fondurilor obținute ilegal.

Conform datelor furnizate de anchetatori, gruparea folosea tehnici avansate de inginerie socială și atacuri de tip phishing direcționate către deținători de criptomonede cu portofele consistente.

Membrii rețelei contactau victimele dându-se drept reprezentanți ai diferitelor platforme de tranzacționare sau ai unor servicii de securitate cibernetică, obținând prin manipulare psihologică codurile confidențiale de acces și datele de autentificare.

Cum s-a pierdut urma banilor

Cea mai mare lovitură dată de rețea a vizat un singur investitor, de la care suspecții au reușit să transfere suma record de 245 de milioane de dolari în bitcoin. Imediat după preluarea controlului asupra conturilor, banii au fost direcționați către o rețea complexă de portofele digitale anonime și trecuți prin servicii de mixare pentru a li se pierde urma pe blockchain.

Lam este unul dintre cei 18 inculpați în acest caz și este al 11-lea care pledează vinovat, însă condamnarea sa reprezintă o descoperire majoră în ancheta Departamentului de Justiție.

În august 2024, Lam și ceilalți membri ai grupării au folosit tehnici de „inginerie socială” pentru a păcăli un locuitor din Washington și a-l determina să le ofere acces la Bitcoin în valoare de peste 245 de milioane de dolari.

Potrivit procurorilor, doi dintre presupuşii săi complici s-au dat drept reprezentanți ai Google și ai platformei de schimb de criptomonede Gemini, manipulând victima pentru a le oferi acces la contul său Google Drive și pentru a dezvălui codurile de securitate care i-au permis lui Lam să sustragă peste 4.100 de Bitcoin.

A cumpărat 30 de mașini de lux și un ceas de 2 milioane de dolari

O parte din sumele uriașe obținute din fraudă au fost folosite rapid pentru finanțarea unui stil de viață opulent. Anchetatorii au descoperit că suspecții au făcut achiziții extravagante, cumpărând ceasuri de lux de sute de mii de euro, mașini sportive de ultimă generație și proprietăți exclusiviste, detaliu care a ajutat la identificarea traseului banilor.

Lam a contribuit la spălarea criptomonedelor furate și la transformarea acestora în bani lichizi, pe care i-a folosit pentru a cumpăra o flotă de mașini sport, pentru a închiria vile luxoase în Miami și pentru a cheltui milioane de dolari în cluburi de noapte, inclusiv 569.000 de dolari într-o singură seară la un club din Los Angeles, potrivit autorităților.

Nebunia cheltuielilor a durat o lună, înainte ca agenții FBI să-l aresteze pe Lam în Miami. Potrivit rechizitoriului, un ofițer de poliție aflat în afara serviciului l-a avertizat pe Lam că autoritățile erau pe cale să-l aresteze.

„Vorbeam mereu despre cum ar fi dacă aș ajunge să fiu prins, dar niciodată nu ne-am gândit că va fi atât de nebunesc”, le-ar fi spus Lam unor persoane cu care era asociat, într-o convorbire telefonică înregistrată din închisoare, potrivit rechizitoriului.

Printre achizițiile lui Lam s-au numărat un ceas în valoare de două milioane de dolari și peste 30 de mașini, inclusiv Porsche, Lamborghini și Ferrari personalizate, potrivit FBI. Când Lam a indicat că a cumpărat personal majoritatea, dar nu toate aceste vehicule, judecătoarea l-a întrebat dacă își amintește care dintre ele au fost cumpărate de el personal.

Aș avea nevoie de ceva timp”, i-a răspuns el judecătoarei.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Monede virtuale
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