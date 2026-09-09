O bancnotă ascunsă sub ștergătorul de parbriz pare o descoperire norocoasă. Însă în spatele acestui pretins cadou se ascunde o schemă perfidă de furt, care se răspândește, în prezent, mai ales în Italia – și care este relevantă și pentru turiști.

Gestul pe care mizează infractorii

O bancnotă de 50 de euro, prinsă sub ștergătorul de parbriz al propriei mașini – cine nu ar profita de ocazie? Tocmai pe această reacție mizează infractorii, care acționează în prezent, mai ales în Italia, folosind o metodă rafinată de distragere a atenției.

Poliția italiană primește din ce în ce mai multe sesizări privind această formă de înșelătorie, potrivit publicației Web.de. Se pare că zona de nord a Romei este deosebit de afectată, unde această înșelătorie provoacă o agitație considerabilă pe rețelele sociale și pe portalurile locale.

Iată cum funcționează înșelătoria

Modul de operare urmează un tipar bine pus la punct. Locurile preferate pentru comiterea infracțiunii sunt parcările de la supermarketuri, centre comerciale și parcări publice foarte aglomerate.

Înainte ca proprietarul mașinii să se întoarcă, infractorii pun bancnota într-un loc vizibil pe parbriz. Când șoferul se întoarce la mașină și își așază cumpărăturile, pornește motorul. Abia atunci observă bancnota. Cine coboară din mașină pentru a o lua cade în plasa infractorilor.

După ce victima coboară din mașină pentru a ridica bancnota, un complice profită de ușa deschisă și îi fură, de exemplu, geanta, smartphone-ul sau portofelul. În cel mai rău caz, hoțul se așază chiar el la volan și pleacă cu mașina, care este deja cu motorul pornit.

O altă variantă implică o sticlă de plastic. Aceasta este introdusă sub o roată și, la pornirea mașinii, produce un zgomot puternic care îl determină pe șofer să oprească și să coboare – moment în care hoții profită de ocazie.

Ce este „tehnica monedelor”

Principiul de bază al acestei înșelăciuni este cunoscut de mult timp de autoritățile italiene, în ultimele luni fiind înregistrate mai multe cazuri de acest gen.

La sfârșitul lunii august, de exemplu, poliția din Novara a identificat un tânăr de 17 ani care a comis o infracțiune în parcarea unui centru comercial folosind așa-numita „tehnică a monedelor”: victima a fost determinată să adune monedele împrăștiate pe jos, în timp ce un complice îi fura geanta din mașină.

La mijlocul lunii august, carabinierii din Cremona au depus plângere împotriva a patru persoane pentru o tentativă de furt într-o parcare a unui supermarket – și în acest caz s-a folosit un pretext pentru a distrage atenția, în timp ce un complice a încercat să sustragă geanta de pe scaunul pasagerului din dreapta.

O modalitate de acțiune aproape identică a fost descrisă de carabinierii din Forlì-Cesena în ianuarie, în urma unei arestări la Gambettola.

Această înșelătorie nu se limitează doar la Italia. Și poliția spaniolă a avertizat deja populația, printr-un videoclip realizat special pe TikTok, cu privire la capcana bancnotelor din parcări.

Cum să te ferești de capcana din parcare

Cea mai importantă regulă este să nu lași niciodată mașina deschisă și nesupravegheată – nici măcar pentru câteva secunde. Dacă observi bancnota abia după ce te-ai urcat în mașină, ar trebui mai întâi să încui ușile și să observi cu atenție împrejurimile. Este mai sigur să conduci mai întâi o bucată de drum și să oprești într-un loc sigur, înainte de a lua bancnota.

De asemenea, atunci când părăsiți vehiculul, opriți întotdeauna motorul și încuiati mașina. Obiectele de valoare, precum gențile, smartphone-urile și portofelele, nu trebuie lăsate niciodată la vedere pe scaune.