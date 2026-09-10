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Cine sunt concurenţii show-ului de dating Burlacii: Foc în Paradis de la PRO TV

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Concurenți Burlacii - Foc în Paradis
Concurenți Burlacii - Foc în Paradis
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Noul show de dating de la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”, îi aduce în prim-plan pe concurenții care își caută sufletul pereche. Cine sunt participanții care intră în competiția filmată în Turcia.

Cuprins:

Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis

Laurențiu Suciu
Laurențiu SuciuLibertatea

Laurențiu Suciu, 28 de ani, multiplu campion de bodybuilding și fitness și antrenor personal, știe deja cum este să trăiești iubirea în fața camerelor. A participat în trecut la o altă emisiune de dating. Acum, după o experiență care i-a arătat atât partea frumoasă, cât și dificultățile unei relații, Laurențiu spune că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii.

Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis

Eda Csoregi
Eda CsoregiLibertatea

Eda Csoregi, 28 de ani, profesoară de matematică și antreprenoare, vine cu un CV greu de rezumat. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a fost atletă și a cochetat cu modellingul. În iubire, are deja o poveste care atrage atenția: a fost cerută în căsătorie în Bali și a mai primit o cerere în trecut, în ambele situații după aproximativ două luni de relație. Acum spune că s-a maturizat și că nu mai vrea să fie privită doar prin prisma aspectului fizic.

Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis

Petruța Anghel
Petruța AnghelLibertatea

Petruța Anghel, 26 de ani, este spontană, sociabilă și pregătită să transforme experiența într-o aventură. Își dorește un bărbat înalt și brunet, dar spune că, dincolo de aspect, empatia, romantismul și atenția contează cel mai mult. Pentru ea, însă, lucrurile pot deveni rapid interesante: mesajul pe care îl are pentru competiție este simplu și foarte clar: „Dacă mă îndrăgostesc, e rău.” Iar pentru celelalte fete, are o altă declarație care spune multe despre spiritul ei competitiv: „ Fetelor, daca am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis

Andreea Eremia
Andreea EremiaLibertatea

Pentru Andreea Eremia, 24 de ani, asistent medical generalist, această experiență reprezintă un teritoriu complet nou. Nu a mai fost niciodată într-o emisiune TV și spune că vrea să se distreze, să câștige mai multă încredere în ea și să descopere dacă i se potrivește acest tip de experiență. Se vede căsătorită și cu copii în jurul vârstei de 30 de ani, iar Burlacii: Foc în Paradis poate fi pentru ea ocazia de a ieși din zona de confort și de a vedea ce se întâmplă atunci când își lasă emoțiile să conducă.

Cine este Robert Stancu de la Burlacii: Foc în Paradis

Robert Stancu
Robert StancuLibertatea

Robert Stancu, 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine într-o lume pe care o cunoaște deja, după participarea lui într-o altă emisiune matrimonială. Acum spune că își dorește mai multă libertate pentru a cunoaște persoanele care îi atrag atenția. Robert se descrie ca fiind vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea este unul dintre defectele sale. În relații spune că își dorește stabilitate și încredere, dar trecutul său îi oferă, fără îndoială, suficient material pentru o nouă etapă plină de provocări.

Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în Paradis

Karim Chaker
Karim ChakerLibertatea

Printre cei care intră în această aventură se află Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, spontan, extrovertit și fără prea multe inhibiții. Fost sportiv de performanță, Karim a practicat baschet timp de 12 ani și spune despre el că este ambițios, empatic și vulcanic. Nu a mai participat până acum la alte emisiuni și vine în Burlacii: Foc în Paradis pentru a ieși din zona de confort, pentru a cunoaște oameni noi și, bineînțeles, pentru experiență. Are însă și o viziune destul de clară asupra viitorului: spune că s-ar putea vedea căsătorit și cu copii chiar și mâine.

Cine este Tina Ulmeanu de la Burlacii: Foc în Paradis

Tina Ulmeanu
Tina UlmeanuLibertatea

Tina Ulmeanu, 31 de ani, content creator, vine cu o carismă, energie și personalitate care nu pare făcută pentru jumătăți de măsură. Se descrie ca fiind empatică, dar recunoaște că este „rea de gură” și că nu are foarte multă răbdare. După o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică, Tina spune că este pregătită să dea tot ce are mai bun și să trăiască experiența la maximum. Pentru ea, nu există un partener perfect: există omul alături de care te simți cel mai bine.

Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis

Cristina Ionașcu
Cristina IonașcuLibertatea

La 26 de ani, Cristina Ionașcu, hostess și model, intră în competiție fără să-și fi setat un scenariu dinainte. „Mă las dusă unde mă duce viața” este, în esență, filosofia ei pentru această experiență. A venit pentru experiență și expunere, iar dacă se va îndrăgosti, spune că ar fi „un bonus extraordinar”. Cristina își dorește un bărbat amuzant, respectuos, inteligent, atent la el și cu o situație financiară bună.

Cine este Nicoleta Balint de la Burlacii: Foc în Paradis

Nicoleta Balint
Nicoleta BalintLibertatea

Nicoleta Balint, 29 de ani, lucrează în marketing și intră în competiție cu o declarație care spune multe despre felul ei de a fi: „Nu am venit să fiu comparată, am venit să fiu remarcată.” Competitivă, directă și sigură pe propriile standarde, Nicoleta spune că își dorește un bărbat care să o facă să râdă, să o respecte și să îi ofere siguranță emoțională. Este deschisă la iubire, dar nu pare dispusă să accepte orice pentru ea.

Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii: Foc în Paradis

Robert Jărcălău
Robert JărcălăuLibertatea

Robert Jărcălău, 25 de ani, este antreprenor și vine cu o poveste de familie aparte. Este jumătate român și jumătate chinez: mama sa este chinezoaică, iar tatăl român. Deși nu vorbește fluent limba chineză, tânărul spune că păstrează o legătură cu originile familiei sale și se consideră mai mult român decât chinez. În iubire, vine după o relație de șase ani și jumătate, începută când avea doar 16 ani. Este singur de aproximativ doi ani și spune că a venit la casting din curiozitate, pentru a vedea dacă se poate lega ceva interesant din această experiență.

Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis

Bogdan Mocanu
Bogdan MocanuLibertatea

Bogdan Mocanu, 28 de ani, artist, model, practicant de bodybuilding și tattoo artist, spune că ar putea fi „psihologul emisiunii”. Este atent la mecanismele din spatele relațiilor și recunoaște că se consideră manipulator. Pentru el, competiția nu înseamnă doar cine place pe cine, ci și cine reușește să înțeleagă mai bine oamenii din jur. Bogdan vine însă și cu o latură sensibilă și spune că a fost marcat de o relație în care a iubit și a suferit.

Cine este Constanția Cornitel de la Burlacii: Foc în Paradis

Constanția Cornitel
Constanția CornitelLibertatea

Constanția Cornitel, 24 de ani, masterandă la Arte Plastice, este una dintre personalitățile care nu par dispuse să se piardă în mulțime. Directă, competitivă și sociabilă, ea este, de regulă, entertainerul grupului și spune că are suficientă încredere în propriile alegeri încât să nu caute validare din exterior. A mai participat în trecut în alte emisiuni TV și vine acum la Burlacii: Foc în Paradis pentru a cunoaște oameni noi și, mai ales, pentru a vedea dacă poate găsi un bărbat care să treacă de filtrele ei.

Cine este Călin Alexandru Șerban de la Burlacii: Foc în Paradis

Călin Alexandru Șerban
Călin Alexandru ȘerbanLibertatea

La 31 de ani, Călin Alexandru Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, este unul dintre concurenții care pășesc pentru prima dată într-o astfel de experiență. Vine după o relație de 11 ani, încheiată în urmă cu aproximativ un an și patru luni, și spune că nu și-a făcut un plan pentru emisiune. Vrea să se distreze, să cunoască oameni noi și, dacă lucrurile se așează în direcția potrivită, să-și găsească persoana potrivită. Se descrie ca fiind sincer și capabil să se descurce în orice situație, dar recunoaște și un defect: uneori „vorbește gura fără el”.

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Tags: Pro TV Adelina Pestrițu
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