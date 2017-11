Petre Daea, despre prețul ouălor. Creșterea este nejustificată

Petre Daea, despre prețul ouălor. Ministrul Agriculturii a declarat că majorarea prețului ouălor este nejustificată, motiv pentru care a formarea unei comisii de anchetă. Petre Daea l-a criticat, însă, pe președintele Consilului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care nu poate fi „păun printre găini, să-şi păstreze aripile şi noi să fim în fiecare zi perpeliţi”.

Ministrul Petre Daea a afirmat că prețul ouălor și a altor produse a crescut nejustificat.

„Dat fiind faptul că în piaţă preţurile la unele produse au crescut nejustificat, imediat am instituit la nivelul ministerului o echipă de control. De altminteri, ieri au intrat în dispozitiv toate instituţiile statului să verifice ce şi cum. Am făcut şi o adresă dlui preşedinte al Consiliului Concurenţei şi l-am rugat să intervină pentru că sunt elemente pe care noi nu le cunoaştem, dat fiind faptul că ele nu se justifică din punct de vedere al calculelor pe care le facem şi al logicii privind desfăşurarea procesului de producţie”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Petre Daea a precizat că prețul ouălor „s-a potolit”.

Șeful Ministerului Agriculturii a menționat că a analizat motivele care au dus la scumpirea ouălor. A spus că nu este normal ca un ou cumpărat de la fermă cu 50 de bani să ajungă în magazine la preț dublu.

„Ne-am dus în ferme, am discutat cu reprezentanţii fermierilor şi am analizat elementele de cost de producţie (furaj, medicamente, manopera, energie), iar costul e de 36 de bani. De la costul de producţie, oul pleacă apoi ambalat. Furnizorul îl aduce în magazin la preţul de 52 de bani. De aici şi până la un leu am căutat explicaţii. Pe unele le-am găsit, pe altele nu. Negăsind explicaţiile, am solicitat sprijinul Consiliului Concurenţei”, a explicat ministrul Agriculturii.