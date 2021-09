Este vestea tristă a zilei! Petrică Cercel a murit, după ce în urmă cu câteva zile a fost internat în spital. Cântărețul se infectase cu COVID-19 și nu avea alte probleme de sănătate. În urmă cu câteva zile, Ionuț Cercel, fiul artistului, confirma faptul că tatăl lui este bolnav.

Prietenii și colegii de breaslă sunt în stare de șoc, după ce au aflat că Petrică Cercel a murit din cauza COVID-19. Pe rețelele de socializare au apărut deja mesaje de condoleanțe, iar alți cântăreți își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a vedetei.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel ! Condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul lui Costel Biju, prieten al lui Petrică Cercel.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a spus Sorinel Puștiu la Antena Stars.

Până la acest moment, cei doi băieți ai lui Petrică Cercel nu au făcut nicio declarație despre decesul cântărețului.

Petrică Cercel a murit

Ionuț Cercel, fiul cântărețului, anunța în urmă cu câteva zile că tatăl său este internat în spital, după ce s-a infectat cu COVID-19. Tânărul spera la o minune și nu se gândea nicio clipă că tatăl lui se va stinge din viață.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

