Un petrolier chinez, pe ruta Venezuela-China

Nava se numește Thousand Sunny. Este un petrolier construit în 2015, înregistrat în registrul naval chinezesc și care arborează pavilionul Chinei. De ani buni, această navă face curse regulate între portul José din Venezuela și portul Ningbo din China, transportând țiței venezuelean.

BREAKING NEWS: A Chinese ship is close to Venezuela and a second is on its way, Lloyds list reported today.

Both will soon be in the area from which US forces have snatched ships and stolen their cargo. pic.twitter.com/vEErArDPXM — Nury Vittachi (@NuryVittachi) December 30, 2025

Potrivit informațiilor citate de Onet, în acest moment toate exporturile de petrol ale Venezuelei merg exclusiv către China. Thousand Sunny este una dintre navele implicate constant în acest transport, iar proprietarul său nu este cunoscut public.

Nava nu se află pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și, potrivit publicației maritime londoneze Lloyds List, petrolierul traversează în prezent Atlanticul de Sud și se îndreaptă spre Venezuela. Sosirea este estimată pentru mijlocul lunii ianuarie.

Drumul nu este lipsit de riscuri. În apropierea coastelor venezuelene, nava ar putea întâlni zeci de nave de război americane implicate în operațiuni de interceptare a petrolierelelor care încearcă să ocolească restricțiile impuse de Washington începând de la jumătatea lunii decembrie.

Trump a ordonat „o blocadă totală şi completă”

Pe 16 decembrie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că impune o „blocadă totală și completă” asupra exporturilor de țiței din Venezuela. Trump a susținut că banii obținuți din vânzarea petrolului sunt folosiți de regimul de la Caracas pentru finanțarea traficului de droguri și a crimei organizate și a declarat că nu exclude posibilitatea unui război împotriva regimului condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Blocada nu este însă absolută. Compania americană Chevron continuă să exporte petrol venezuelean în baza unei licențe speciale emise de autoritățile americane.

În același timp, o amplă investigație Bloomberg a arătat cum Rusia și China au pus pe picioare, discret, o rețea maritimă, o flotă fantomă, care permite exportul de gaz natural lichefiat rusesc, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite și aliații lor după invazia Ucrainei.

Nave confiscate de SUA după anunțul blocadei

După declarația lui Trump, Statele Unite au trecut rapid la acțiuni concrete. O navă sub pavilion guyanez, aflată deja pe lista sancțiunilor americane pentru implicarea sa în comerțul cu Iranul, a fost confiscată în baza legislației antiteroriste. O altă navă, care naviga sub pavilion panamez și transporta țiței venezuelean, a fost, de asemenea, confiscată și este în prezent escortată către apele statului Texas.

Pe 20 decembrie, Garda de Coastă a SUA a încercat să abordeze un alt petrolier sub pavilion guyanez care se îndrepta spre Venezuela. Și această navă se afla sub sancțiuni americane, fiind acuzată de cooperare cu organizația Hezbollah.

În urma cu puțin timp, SUA au lovit pentru prima dată o țintă pe teritoriul Venezuelei, presupuse nave venezuelene implicate în traficul de droguri.

Deocamdată, Thousand Sunny nu dă niciun semn că ar intenționa să se retragă. Nava nu și-a modificat cursul și nici viteza de deplasare după anunțul privind blocada.

