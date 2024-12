Potrivit The Insider, care citează publicația Lloyd’s List, echipamentul sofisticat găsit la bordul Eagle S era anormal pentru o navă comercială, deoarece consuma cantități semnificative de energie de la generator, provocând întreruperi frecvente de curent.

Echipamente similare au fost găsite pe un alt petrolier, Swiftsea Rider, aflat sub pavilionul statului Honduras și care are același proprietar ca și Eagle S, aflat sub pavilionul Insulelor Cook.

Potrivit Lloyd’s List, ambele nave fac parte din „flota din umbră” a Rusiei – o rețea opacă angajată în transportarea petrolului rusesc prin eludarea sancțiunilor internaționale.

Echipamentele de supraveghere și înregistrare au fost aduse la bordul Eagle S în „valize portabile uriașe”, împreună cu „multe laptopuri” cu tastaturi turcești și rusești, în timpul unor escale în porturi din Rusia și Turcia. Pe navă se afla și o persoană care nu era membră a echipajului.

Petrolierul Eagle S a intrat în atenția autorităților de la Helsinki după defectarea cablului de energie submarin între Finlanda și Estonia, pe 25 decembrie. Poliția finlandeză suspectează acest petrolier că a încetinit în momentul apropierii de cablu și și-a lăsat ancora pentru a-l deteriora. În plus, este investigată implicarea sa în deteriorarea în ziua următoare a trei cabluri de comunicații între Finlanda și Estonia, amplasate în aceeași zonă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News