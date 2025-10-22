Schimbările sunt urgente

Tesla este, desigur, o potențială țintă a viitoarelor reglementări și interdicții, dar Tesla nu este singura. La începutul lunii septembrie 2025, CarNewsChina a publicat un articol în care anunța interzicerea oficială a mânerelor retractabile la mașinile destinate pieței chineze.

Proiectul trebuia finalizat în câteva săptămâni, cu o posibilă dată de implementare la mijlocul anului 2027. Perioada este foarte scurtă pentru schimbări atât de ample la mașinile deja aflate deja în producție.

Cu toate acestea, schimbările sunt urgente. Numărul de probleme asociate cu această invenție, inclusiv decese și diverse răniri, este de-a dreptul șocant.

Reprezentanții Consiliului European pentru Transport Rutier (CTSE) au ajuns, de asemenea, la concluzii similare. Discuțiile privind pericolele mânerelor retractabile electrice ale ușilor sunt în desfășurare de câteva luni, fiind accelerate de un accident tragic petrecut în Germania la începutul lunii septembrie, în care un tată și cei doi copii ai săi au murit după ce nu au reușit să scape dintr-un autoturism Tesla în flăcări care lovise anterior un copac.

Amintim că în noiembrie 2024, patru prieteni au murit arși de vii într-o mașină Tesla, în Toronto, Canada. Aceștia nu au putut ieși, după ce mașina a luat foc, iar ușile electronice s-au defectat.

Milioane de mașini sunt pe șosele

Primul producător care a produs în masă mânere electrice retractabile ale ușilor la mașinile sale a fost Tesla. Ideea a prins și a fost copiată pe sute de modele de mașini chinezești, precum și pe unele modele europene și japoneze.

Milioane de mașini cu mânere retractabile ale ușilor sunt deja pe șoselele din întreaga lume – suficient pentru a ști că ideea este defectuoasă. Conform datelor de pe piața chineză, unde mânerele electrice ale ușilor au devenit rapid aproape standard, citate de CarNewsChina:

Mânerele electrice ale ușilor sunt de trei ori mai scumpe de produs decât cele obișnuite și, în același timp, de opt ori mai predispuse la defecțiuni; în unele cazuri, acestea reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru producători când vine vorba de costurile reparațiilor în garanție;

În caz de incendiu sau defecțiune electrică, mânerele electrice ale ușilor (atât cele interne, cât și cele externe) nu mai funcționează, ceea ce face dificilă sau imposibilă ieșirea oamenilor.

Mânerele electrice ale ușilor sunt sensibile la îngheț – mecanismele de îngheț determină blocarea ușilor

În 2024, în timpul sezonului ploios din provincia Guangdong, s-a observat o frecvență crescută a defecțiunilor mânerelor electrice ale ușilor, obligând oamenii să spargă geamurile pentru a ieși din mașini.

Testele de impact efectuate în China au arătat că, în cazul unui impact lateral, doar 67% dintre mașinile echipate cu mânere electrice ale ușilor au putut să își deschidă ușile, comparativ cu 98% dintre mașinile echipate cu mânere mecanice tradiționale.

Numărul de răni cauzate de mânerele retractabile ale ușilor a crescut, inclusiv la copii. Printre cazurile mai grave se numără fracturile degetelor.

„Oamenii mor”

Consiliul European pentru Transport Rutier face presiuni asupra Comisiei Europene pentru a dispune rechemarea urgentă a mașinilor a căror lipsă de putere împiedică sau limitează periculos capacitatea de deschidere a ușilor.

„Aceasta nu este o problemă teoretică”, spune Antonio Avenoso, directorul general al ETSC. „Oamenii mor pentru că nu pot ieși din mașini când fiecare secundă contează. (…) Nu se pot petrece ani de zile discutând despre asta când mii de mașini cu astfel de sisteme sunt pe șosele. Ar trebui luate în considerare rechemările obligatorii și modificările reglementărilor existente pentru a se aplica tuturor mașinilor.”

Un accident, fără îndoială, teribil, care a avut loc în Germania pe 7 septembrie 2025 (un tată și cei doi copii ai săi au murit în flăcări când Tesla lor a lovit un copac și a luat foc, iar martorii prezenți la fața locului nu au putut deschide ușile).

Dienst Wegverkee (RDW) – organizația olandeză care se ocupă de omologările vehiculelor (inclusiv Tesla) – solicită, de asemenea, o modificare a reglementărilor.

Mecanismul manual este ascuns

Chiar și în SUA, unde autoritățile rareori intervin decisiv în legătură cu pericolele cauzate de mașinile defecte, se lucrează în prezent la proiectarea mânerelor ușilor Tesla – de exemplu, la Model Y, mecanismul manual de rezervă pentru deschiderea ușilor din spate este atât de ascuns încât un pasager neantrenat nu are nicio șansă să-l folosească, nici măcar într-o situație lipsită de stres.

Va dura ceva timp, dar totul indică faptul că, în câțiva ani, mânerele retractabile ale ușilor vor deveni o amintire. Deocamdată, apar primele semne de schimbare: unele modele noi de mașini aflate în prezent în faza de testare nu au mânere retractabile ale ușilor, chiar dacă modelele anterioare erau echipate cu acestea.

