Zbor Wizz Air transformat într-un spectacol aerian neașteptat

Este vorba despre zborul Wizz Air W45154, care circula pe ruta Barcelona – Tirana, în seara de 31 decembrie. La miezul nopții, cerul de deasupra orașului Napoli a fost luminat de artificii, iar echipajul a luat o decizie spontană.

Pentru ca pasagerii să se bucure de spectacol, pilotul a efectuat un cerc neprogramat deasupra orașului Napoli, înainte de a continua drumul spre Albania. Traiectoria avionului arată clar manevra, aeronava rotindu-se deasupra orașului, apoi reluând cursul normal.

Imagini din cabină, publicate de pilot

Pilotul, cunoscut online ca căpitanul Berg, a publicat ulterior imaginile chiar din cabina avionului. Acesta are peste 600.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează frecvent imagini din timpul zborurilor.

„Un spectacol spectaculos de artificii la miezul nopții deasupra orașului Napoli, într-un Airbus A321!”

Videoclipul arată mii de lumini colorate sub avion, privite de la o altitudine de aproximativ 12.000 de metri.

Un Revelion pe care pasagerii nu-l vor uita

Gestul pilotului nu a afectat programul cursei. Avionul a decolat din Spania cu două minute mai devreme și a aterizat la Tirana cu aproximativ 30 de minute înainte de ora estimată, puțin înainte de ora 1:00 noaptea.

Pentru pasagerii aflați la bordul Airbusului A321, drumul spre destinație s-a transformat într-un Revelion văzut din aer, cu un spectacol rar, imposibil de repetat în condiții normale.

Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din Venezuela - CBC / Cel mai mare complex militar, în flăcări / Guvernul venezuelean denunță agresiunea militară a SUA
