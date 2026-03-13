Cum ar putea ajuta piloții de drone ucrainene SUA și statele din Golf împotriva Iranului

În martie 2026, Comandamentul Central al SUA a confirmat primele victime americane în conflictul cu Iranul, când un atac cu drone desfășurat în portul Shuaiba din Kuweit a dus la moartea a șase militari americani.

Atacul a scos în evidență o problemă majoră a războiului modern: cum să contracarezi eficient amenințările aeriene la scară largă.

Pe de altă parte, în februarie 2026, dronele ucrainene au efectuat 6.300 de misiuni, distrugând peste 1.500 de drone rusești, cu o rată de succes de 70% în zona Kievului.

Care sunt cele mai mari provocări are dronelor „low-cost”

Sistemele de apărare împotriva dronelor sunt capabile să intercepteze „majoritatea” amenințărilor, dar nu toate. Dronelor mici, precum cele de tip Shahed folosite de Iran, le este ușor să zboare la altitudini joase, să evite detectarea și să profite de orice breșă în apărare. În plus, există un dezechilibru major între costul țintei și cel al interceptării.

De exemplu, Statele Unite utilizează interceptori scumpi, precum rachetele Patriot, pentru a doborî drone kamikaze ieftine, iar acest lucru poate deveni nesustenabil.

Sistemul de apărare dezvoltat de Ucraina ar putea fi folosit de SUA în Iran

Potrivit unei analize recente, realizată de soldatul Dimko Zhluktenko și publicată de portalul de știri Warontherocks.com, lecțiile învățate de Ucraina în războiul cu Rusia ar putea fi esențiale pentru strategia SUA în conflictul cu Iranul.

Ucraina a fost nevoită să dezvolte un sistem de apărare aeriană stratificat, redundant și sustenabil, capabil să facă față valurilor de drone și rachete lansate de Rusia. Acest model ar putea servi drept inspirație pentru apărarea forțelor americane și a aliaților lor din Orientul Mijlociu.

Cum gestionează Ucraina atacurile masive?

Campaniile de atac ale Rusiei combină rachete de croazieră, rachete balistice, drone Shahed și momeli, toate lansate în valuri coordonate pentru a epuiza sistemele de apărare aeriană. În unele nopți, Ucraina a fost nevoită să facă față unor atacuri masive, cu peste 800 de drone Shahed și rachete combinate.

Această tactică vizează epuizarea senzorilor, a echipajelor și a stocurilor de interceptoare, lăsând infrastructuri strategice vulnerabile, precum centralele electrice și aeroporturile. Deși Ucraina este de dimensiunea statului Texas, ceea ce îi permite să creeze mai ușor straturi de apărare în profunzime, statele din Golf nu beneficiază de același avantaj geografic.

Totuși, modelul ucrainean de apărare împotriva dronelor ar putea fi adaptat ca un strat complementar, mai ales pentru că Iranul, deși mai puțin sofisticat decât Rusia, este cunoscut pentru utilizarea dronelor Shahed în atacuri masive.

Apărarea „stratificată” este considerată cheia succesului

Ucraina a dezvoltat un sistem de apărare stratificat, folosind un ecosistem de instrumente care acoperă diferite altitudini, geografii și costuri, relatează sursa citată mai sus.

 Printre acestea se numără drone interceptoare, grupuri mobile de foc, radare, sisteme digitale de conștientizare situațională și piese convenționale de apărare aeriană. Dronele interceptoare, de exemplu, au devenit un strat-cheie împotriva dronelor Shahed și a dronelor de recunoaștere.

Cum funcționează sistemul de apărare stratificată folosit de Ucraina

Acestea sunt controlate manual de echipe antrenate care folosesc fluxuri video pentru a identifica și urmări țintele, detonând încărcături de C4 pentru a le neutraliza. Costul redus al acestor drone – între 800 și 3.000 de dolari – le face ideale pentru angajamente susținute împotriva amenințărilor produse în masă.

Pe 3 martie 2026, generalul Oleksandr Syrskyi a raportat că dronele interceptoare ucrainene au efectuat aproximativ 6.300 de misiuni în luna februarie și au distrus peste 1.500 de drone rusești, inclusiv peste 70% din dronele Shahed care au vizat zona Kievului.

Condițiile climatice din Orientul Mijlociu ar putea îmbunătății performața sistemului ucrainean

În Orientul Mijlociu, condițiile climatice mai calde ar putea chiar îmbunătăți performanța acestor sisteme, comparativ cu iernile dure din Ucraina.

De asemenea, Ucraina continuă să utilizeze metode mai tradiționale, cum ar fi grupurile mobile de foc, echipe montate pe vehicule care folosesc mitraliere, optică și computere pentru a intercepta dronele.

Fundația „Come Back Alive” a investit peste 4 milioane de dolari în echipamente pentru aceste grupuri, transformându-le într-o componentă vitală a apărării naționale.

Dronele iraniei Shahead, folosite de Rusia, au fost îmbunătățite în intervalul 2022-2025

Dronele Shahed utilizate de Rusia au suferit numeroase îmbunătățiri între 2022 și 2025, inclusiv modificări precum vopsirea în negru pentru lansări nocturne, utilizarea de modeme 4G și camere optice avansate.

Aceste ajustări, testate direct pe câmpul de luptă, au oferit Rusiei un avantaj strategic. De asemenea, dronele Geran, o versiune localizată a Shahed, folosesc tehnologii occidentale, inclusiv cipuri produse de companii din Statele Unite, Germania și Japonia.

Deși nu există dovezi publice că Iranul folosește tactici similare cu cele ale Rusiei, parteneriatul militar strâns dintre cele două țări sugerează că astfel de strategii ar putea fi adoptate în viitor. Îmbunătățirile tehnologice și tacticile inovatoare, precum utilizarea dronelor-momeli, ar putea complica și mai mult apărarea.

Ce pot învățat soldații americani de la Ucraina

Conflictul cu Iranul a arătat deja că utilizarea masivă a dronelor, alături de rachete, poate tensiona serios sistemele de apărare aeriană.

Experiența Ucrainei demonstrează că, dacă strategia SUA se bazează doar pe interceptoare scumpe, precum Patriot, aceasta poate deveni rapid nesustenabilă din cauza epuizării muniției și a oboselii echipajelor. Integrarea dronelor interceptoare ucrainene în apărarea din Orientul Mijlociu ar putea oferi o soluție rentabilă.

Aceste echipe pot opera pe o rază de aproximativ 40 de kilometri, având o rată de succes de 50%, ceea ce le permite să completeze sistemele existente de apărare aeriană fără a epuiza stocurile scumpe de rachete interceptoare.  

Președintele Volodimir Zelenski a trimis deja echipe ucrainene de piloți de drone în Iordania pentru a sprijini eforturile SUA, dar câteva echipe nu sunt suficiente. Războiul centrat pe drone, așa cum a fost implementat de Ucraina, ar putea deveni standardul viitoarelor conflicte armate, inclusiv în Orientul Mijlociu. „America poate învăța de la Ucraina. Nu este ușor, dar merită”, concluzionează soldatul ucrainean Dimko Zhluktenko în articolul său.

Alte știri

Un angajat AEP se plângea că nu este repatriat de statul român în timp ce se afla în concediu medical în Dubai
Știri România 12:45
Un angajat AEP se plângea că nu este repatriat de statul român în timp ce se afla în concediu medical în Dubai
Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Știri România 12:27
Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Monden

Cum se împarte Dana Rogoz între carieră și viața de familie. „Răspunsul meu sincer este că nu am timp”
Stiri Mondene 12:46
Cum se împarte Dana Rogoz între carieră și viața de familie. „Răspunsul meu sincer este că nu am timp”
Regula de aur de la care nu se abate niciodată noul actor care apare la Kanal D. Ce face timp de 15 minute acasă cu familia
Stiri Mondene 12:41
Regula de aur de la care nu se abate niciodată noul actor care apare la Kanal D. Ce face timp de 15 minute acasă cu familia
Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
