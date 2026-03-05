De ce reprezintă dronele Shahed o problemă atât de mare

Vulnerabilitatea a fost recunoscută marți, în cadrul unui briefing cu ușile închise desfășurat la Capitoliu.

Potrivit unor surse citate de CNN, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, le-au explicat parlamentarilor americani că dronele iraniene reprezintă „o provocare majoră”, mult mai mare decât se anticipase inițial.

Asta pentru că, spre deosebire de rachetele balistice, care au traiectorii predictibile, dronele Shahed zboară „jos și încet”, caracteristici care le permit să eludeze mult mai eficient sistemele radar și de apărare antiaeriană.

Pentru a minimaliza panica, oficialii americani au subliniat că partenerii din Golful Persic dețin stocuri considerabile de rachete interceptoare care pot fi folosite în apărarea regiunii.

Răspunsul Kievului: experți trimiși în Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat oficial, joi, pe rețelele de socializare, că a primit o solicitare directă din partea SUA pentru a oferi „sprijin specific” împotriva dronelor în Orientul Mijlociu.

„Am ordonat asigurarea resurselor necesare și prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară. Ucraina își ajută partenerii care ne ajută să ne asigurăm securitatea”, a transmis Volodimir Zelenski.

De ce au nevoie SUA de ajutorul Ucrainei

Motivul demersurilor diplomatice este că SUA și-au dat seama că utilizarea unei rachete interceptoare PAC-3 de 4 milioane de dolari, lansată de o baterie Patriot, pentru a doborî o dronă iraniană Shahed, care costă aproximativ 30.000 de dolari, nu prea are sens.

În același timp, Ucraina doboară rachete și drone rusești – în special drone Shahed proiectate de Iran – de mai bine de patru ani, relatează Politico.

În ianuarie, Ucraina s-a confruntat cu o medie de 143 de drone și momeli de tip Shahed zilnic, interceptând 122 dintre acestea, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională.

Unitățile ucrainene nu doar că au stăpânit apărarea cu drone, ci au și remodelat câmpul de luptă cu tactici ofensive cu drone – așa cum s-a văzut anul trecut în timpul exercițiilor Hedgehog din Estonia, unde o echipă ucraineană de drone Nemesis, formată din 10 persoane, a „distrus” printr-o manevră două batalioane NATO.

În timp ce armatele occidentale și cele din Golf se luptă să se adapteze la campania extinsă cu drone a Iranului, Kievul semnalează că este pregătit să le dea și altora lecțiile de pe câmpul de luptă.

Miza pentru Ucraina

Potrivit agenției Bloomberg, implicarea Ucrainei ar putea veni cu o miză diplomatică uriașă. Zelenski s-ar fi oferit să trimită cei mai buni experți ai săi în combaterea dronelor doar dacă statele arabe îl vor convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună în Ucraina.

Mai mult, surse din presă indică faptul că SUA și cel puțin un stat din Golf negociază achiziționarea de drone interceptoare de producție ucraineană.

„În ceea ce-i privește pe operatorii noștri de drone și de apărare aeriană, avem oameni foarte experimentați. Suntem gata să împărtășim aceste informații; permiteți partenerilor noștri să vină la noi”, a declarat Volodimir Zelenski.

Obiectivele administrației Trump și vidul de putere de la Teheran

Dincolo de criza dronelor, briefingul de la Capitoliu a clarificat obiectivele majore stabilite de președintele Donald Trump pentru campania din Iran:

  1. Distrugerea capacităților de rachete balistice.
  2. Anihilarea marinei iraniene.
  3. Stoparea definitivă a programului nuclear.
  4. Tăierea finanțării și înarmării grupărilor militante proxy.

În urma uciderii liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, de către forțele americano-israeliene, oficialii americani au recunoscut că nu știu cine va prelua conducerea la Teheran, mai ales că Donald Trump a declarat recent că mulți dintre potențialii succesori au fost eliminați în aceeași operațiune.

