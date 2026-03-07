Cele 5 arme care vor decide soarta războiului din Orientul Mijlociu

Cinci arme ar putea decide soarta războiului din Orientul Mijlociu

Conflictele din Golful Persic au escaladat după ce Statele Unite și Israelul au lansat, pe 28 februarie 2026, o ofensivă aeriană și electronică împotriva Iranului.

Potrivit președintelui american Donald Trump, conflictul riscă să se prelungească, iar soarta războiului va depinde în mare măsură de arsenalul utilizat. Publicația Blick, partea a grupului Ringier, a analizat principalele arme care influențează desfășurarea ostilităților.

Dronele Shahed 136 sunt arma folosită de Iran pentru a crea panică în Golful Persic

Dronele Shahed 136 ale Iranului, deja utilizate pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina, creează panică în regiunea Golfului.

Acestea sunt semnificativ mai greu de interceptat decât rachetele obișnuite și sunt folosite de Iran pentru a ataca infrastructurile petroliere din statele golfului, potrivit sursei citate mai sus.

Costul unui Shahed 136 este de aproximativ 30.000 de dolari, de o mie de ori mai puțin decât o drone americană Reaper, ceea ce le face o armă eficientă pentru strategia iraniană. Cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și capacitatea de a zbura în „roiuri”, aceste drone reprezintă un pericol major pentru apărările antiaeriene ale adversarilor.

Rachetele Tomahawk ale SUA vin cu o precizie devastatoare

Statele Unite au lansat zeci de rachete Tomahawk asupra Teheranului în primele ore ale conflictului, pe 28 februarie 2026. Cu un preț de un milion de dolari per unitate, Tomahawk este recunoscută pentru precizia sa de aproximativ 10 metri și pentru raza de acțiune de până la 2.500 de kilometri.

Acestea pot fi lansate de pe nave de suprafață sau submarine. Operațiunea „Epic Fury” este susținută de două portavioane americane, USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford, care joacă un rol esențial în coordonarea atacurilor.

Nori negri de fum, după ce mai multe obiective au fost lovite în urma atacurilor dintre Israel și Iran. Foto: Profimedia Images

Ce rol joacă sistemele de apărare antirachetă Patriot și THAAD

Sisteme avansate de apărare precum Patriot și THAAD protejează orașele din Golf de atacurile aeriene iraniene.

Aceste sisteme au interceptat între 93% și 96% dintre proiectilele lansate asupra Dubaiului, evitând ca orașul să fie devastat. Cu toate acestea, costurile sunt uriașe: un singur proiectil Patriot costă patru milioane de dolari.

Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Bahrain sunt printre statele care beneficiază de aceste sisteme, în timp ce apărarea aeriană a Iranului a fost aproape complet neutralizată.

Bombardierele B-2 sunt considerate „arma preferată” de Trump

Bombardierele B-2 Spirit, care au un cost unitar de două miliarde de dolari, au fost folosite de către forțele americane pentru a ataca ținte esențiale din Iran.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), aceste avioane stealth au distrus depozite de rachete balistice și locații suspectate de stocare a uraniului îmbogățit.

Momentul în care un submarian american distruge o navă iraniană de luptă. Foto: Profimedia Images

Cu toate acestea, o clădire în care se aflau lideri importanți ai Iranului, inclusiv Ali Khamenei, a scăpat intactă în urma loviturilor inițiale, mai precizează Blick.ch.

Racheta hipersonică Fatah este văzută drept „puterea distructivă a Iranului”

Răspunsul Iranului nu a întârziat să apară. Gărzile Revoluționare au utilizat racheta hipersonică Fatah, considerată una dintre cele mai avansate arme din arsenalul lor.

Lansată pentru prima dată împotriva Israelului în octombrie 2024, racheta Fatah are o viteză impresionantă de Mach 13-15 (16.000-18.500 km/h) și o rază de acțiune de peste 1.400 de kilometri.

Un Rockwell B-1 Lancer, un bombardier greu supersonic, folosit de Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Conform experților citați de portalul ceh de știri, aceasta este capabilă să evite majoritatea sistemelor de apărare antirachetă moderne.

De asemenea, Iranul dispune de alte rachete balistice, inclusiv Sejil (2.000 km rază de acțiune), Emad (1.700 km) și Shahab-3 (1.300 km). Aceste arme, combinate cu strategia de utilizare a dronelor și a altor mijloace de atac, mențin conflictul în Golful Persic într-o tensiune constantă, punând în pericol stabilitatea regională și globală.