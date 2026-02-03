„O scenă teribilă”, au declarat martorii care au asistat la prăbușirea copacului.

Pinul a lovit trotuarul și carosabilul din zonă, provocând panică printre trecători. Tânăra de 17 ani, din nordul Italiei, aflată în vacanță la Roma, a fost prinsă sub crengi, însă prietenii săi și trecătorii au ajutat la eliberarea ei.

„Mamă, sunt bine. Un copac a căzut peste mine”, a spus fata într-un apel video către părinți, în timp ce era tratată la Spitalul Santo Spirito.

Adolescenta a suferit contuzii și zgârieturi, fiind internată cu cod galben.

De asemenea, turistul român de 42 de ani a fost rănit la abdomen, probabil de o ramură ascuțită, conform declarației fiului său.

„A fost aruncat câțiva metri după ce copacul a căzut”, a explicat acesta, precizând că tatăl său rămâne sub observație la Spitalul San Giovanni.

Un cetățean bengalez de 34 de ani a fost, de asemenea, rănit, însă niciunul dintre cei trei nu este în stare gravă.

Zona a fost securizată de poliția locală din Roma, iar carabinierii, pompierii și echipele de protecție civilă au intervenit rapid pentru îndepărtarea copacului.

Traficul a fost blocat temporar pe Via dei Fori Imperiali, între Largo Corrado Ricci și Piazza Venezia.

Este al treilea incident de acest tip pe aceeași stradă în ultima lună. Autoritățile au dispus inspecții amănunțite pentru toți copacii din zonă, iar posibilitatea de a tăia arborii afectați este luată în considerare.

Astfel de tragedii trebuie evitate pe viitor, au declarat oficialii, subliniind riscurile pentru miile de turiști care vizitează zilnic această zonă istorică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE