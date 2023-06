„Și-a iubit motanii atât de mult”, a explicat Alban, un prieten, pentru Tampa Bay Times. Potrivit testamentului, deschis după moartea proprietarei, vila din Tampa Bay nu putea fi vândută timp de șase luni după decesul lui Nancy.

„Îi era teamă că mutarea sau despărțirea lor le va provoca suferință”, a adăugat amicul.

Nancy a murit în noiembrie anul trecut, după ce își pierduse soțul și fiul. Iar pisicille „erau familia ei”, a explicat un vecin, Connor Farrell.

Timp de 6 luni, personal de specialitate a vizitat și îngrijit felinele de câteva ori pe zi. Bani erau suficienți, fiindcă Nancy Sauer le-a lăsat pisicilor persane o „moștenire” de 300.000 de dolari.

Cleopatra, Goldfinger, Leo, Midnight, Napoleon, Snowball and Squeaky are ready to downsize, if necessary. https://t.co/GqlGy2CbZx