Joseph Hart -Vânătorul de Reptile – a declarat pentru Eyewitness News că cineva l-a abandonat într-un coș de gunoi. Șarpele a ieșit din tomberon și a atras atenția unora dintre chiriașii complexului, care au cerut, de urgență, ajutor.

Tânărul în vârstă de 25 de ani a declarat că s-au făcut apeluri la departamentul de poliție local și la cei de la controlul animalelor, dar că nu s-a oferit niciun sprijin.

Șarpele – care a fost numit Apple – pare să sufere de o infecție bacteriană cunoscută sub numele de putregaiul bucal.

„Poate fi destul de dificil de tratat, mai ales dacă nu ai acces la medicamentul potrivit, și probabil acesta este motivul pentru care a fost abandonată, din păcate”, a spus Hart.

El a spus că folosește acest moment ca o modalitate de a-i învăța pe oameni mai multe despre șerpi.

„E super blândă și cred că e o concepție greșită despre șerpi, aceea că sunt toți răi și că în momentul în care îi atingi te vor mușca”, a spus Hart. Conform bărbatului, Apple va primi tratamentul adecvat și este de așteptat să își revină complet în aproximativ trei luni.

