Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați de urgență pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, unde s-a produs incendiul urmat de o explozie la o butelie. Potrivit primelor informații, focul ar fi izbucnit în interiorul unei plăcintării, cel mai probabil din cauza unei aeroterme defecte, potrivit Cluj24. Ulterior, situația s-a complicat din cauza unei butelii cu gaz prezentă în încăpere, având loc o explozie puternică.

În urma exploziei au fost afectate și geamurile unor imobile aflate în apropiere. Pagubele sunt semnificative.

„Din fericire, nu sunt victime, însă plăcintăria de aproximativ 10 metri pătrați este compromisă. De asemenea, la o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

