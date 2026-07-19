Căpitanul și antrenorul campioanei mondiale vor primi inele provizorii pentru a marca ocazia, noutate inspirată de NBA și NFL. Ulterior, cele 30 de inele ale câștigătorilor vor fi realizate la comandă și livrate destinatarilor. Astfel, ei vor putea purta simbolul unei realizări pe care nu o vor uita niciodată de-a lungul vieții, a explicat organizația pe site-ul său.

Alte 1.996 de inele numerotate vor fi puse în vânzare ca produs oficial pentru suporteri. În total, așadar, FIFA a decis să producă 2.026 de inele – număr care face referire la anul Campionatului

Mondial – având în vedere că, scăzând cele 30 destinate jucătorilor și staff-ului echipei campioane, rămân 1.996 de exemplare de comercializat. Acestea sunt de lux și costă între 10.000 și 150.000 de

dolari în versiunile din materiale prețioase.

Designul inelului arată pe o parte Cupa Mondială, în timp ce cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câștigătoare.

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