Autoritățile au emis o nouă ordonanță care interzice accesul turiștilor, înotul și apropierea bărcilor la mai puțin de 50 de metri de malul plajei Navagio (Plaja Naufragului” până cel puțin 31 octombrie.

Plaja este faimoasă pentru nisipul alb, apa turcoaz și epava „Panagiotis”, un simbol al insulei încă din 1980.

Deși este un loc de vis, pericolele naturale sunt semnificative. Un incident grav a avut loc în 2018, când o prăbușire a stâncilor a rănit mai mulți oameni.

În 2022, un cutremur a provocat noi desprinderi de rocă, ceea ce a dus la închiderea plajei în anii ce au urmat.

Măsurile stricte urmăresc prevenirea unor tragedii similare. Pentru cei care vor să admire plaja din depărtare, există o platformă oficială de observație care oferă o priveliște spectaculoasă asupra golfului și epavei.

Conform publicației TheToc, accesul la această platformă va fi permis doar dacă autoritățile locale instalează garduri de protecție.

Insula Zakynthos, vizitată anual de mulți turiști români, situată în Marea Ionică. Este a treia ca mărime și cea mai sudică din grupul principal al Insulelor Ionice.

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