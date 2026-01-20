„De la distanță, părea nisip galben, ca pe o insulă tropicală”

Potrivit informațiilor publicate de CNN, containerele au ajuns la țărm după ce două nave de marfă au pierdut marfa în timpul furtunilor de la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an.

Joel Bonnici, un localnic din stațiunea turistică Eastbourne, a povestit pentru CNN că primele semne au apărut miercurea trecută, când ceapa ambalată în pungi de plastic a început să fie adusă de valuri la mal.

„Nu ne așteptam să o luăm după colț și să vedem o nouă scenă, cu chipsuri și pungi de chipsuri întinzându-se pe plajă cât vedeai cu ochii”, a spus el pentru CNN. „De la distanță, ai fi zis că plaja este acoperită de nisip galben, așa cum vezi pe o insulă tropicală”.

Bonnici a mai povestit că el și partenera sa, Trisha, au renunțat la drumeția planificată pentru a ajuta la strângerea sacilor de pe plajă.

„Am decis imediat că drumeția s-a terminat și că vom petrece următoarele ore adunând cât mai mulți saci, până s-a lăsat întunericul. A fost plăcut să vezi oameni unindu-se pentru mediu”, a declarat el.

„Mii de saci” și un pericol pentru foci

Organizația de mediu Plastic Free Eastbourne a lansat un apel public pentru voluntari, avertizând că un container maritim a vărsat „mii de saci de chipsuri și ceapă” pe o zonă de coastă vulnerabilă.

„Focile și alte forme de viață marină confundă adesea plasticul cu mâncarea, în special pungile de plastic, care pot arăta ca niște meduze în apă. Poluarea cu plastic este o amenințare serioasă pentru ocean”, a transmis grupul.

În zonă există o colonie de aproximativ 20-30 de foci, iar Bonnici a spus că este „trist” să vezi atâta poluare la doar câțiva metri de acestea.

Ambalajele au fost îndepărtate în mare parte

Consiliul Local Eastbourne a transmis luni, pentru CNN, că ambalajele de plastic ale cartofilor prăjiți ajunse la țărm „au fost îndepărtate în mare parte de voluntari”. „Mulțumim numeroșilor voluntari dedicați care au muncit din greu în ultimele zile pentru a ajuta la curățarea resturilor de pe plajele noastre”, a transmis instituția.

Și alte plaje din apropiere au fost afectate. Consiliul Local Brighton and Hove a anunțat pe Facebook că, într-o singură zi, au fost colectate 1,9 tone de deșeuri, de aproape patru ori mai mult decât în mod normal în această perioadă a anului.

Compania de salvare Brand Marine a precizat, într-un comunicat transmis CNN, că desfășoară operațiuni de recuperare în numele proprietarului unei nave container care a pierdut 17 containere refrigerate cu alimente în timpul unei furtuni, pe 8 ianuarie, în strâmtoarea Lombok.

Reprezentanții companiei au mai spus că lucrează îndeaproape cu autoritățile locale și cu Garda de Coastă a Marii Britanii pentru localizarea și recuperarea containerelor pierdute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE