Diferența dintre milion, miliard și trilion

Cât de mare este, de fapt, un trilion de dolari? Este o întrebare la care majoritatea dintre noi nu știm să răspundem corect. Conform unui articol publicat de The Wall Street Journal, mulți oameni confundă dimensiunea numerelor mari, plasând un miliard undeva la mijloc între un milion și un trilion pe o linie imaginară. În realitate, un trilion este de o mie de ori mai mare decât un miliard – o diferență mult mai mare decât pare la prima vedere.

„Trăim într-o lume pe care nu suntem construiți să o înțelegem”, explică David Landy, cercetător în științe cognitive și profesor asociat la Universitatea Indiana. Potrivit lui, mintea umană are dificultăți în a percepe corect numerele extrem de mari.

„Aceste numere vin într-o listă și te obișnuiești cu ea. Este la fel de simplu ca unu, doi, trei”, mai spune David Landy.

Problema apare atunci când realizăm că numerele ca un milion, un miliard și un trilion nu sunt deloc echidistante, așa cum am putea fi tentați să credem. Un experiment realizat de Landy și colegii săi a demonstrat această dificultate. Participanților li s-a cerut să plaseze numerele pe o linie, iar rezultatele au arătat cât de greu ne este să înțelegem diferențele reale dintre ele.

Într-un articol științific din 2013, cercetătorii au concluzionat: „În ciuda importanței lor în discursul public, numerele din intervalul 1 milion – 1 trilion sunt notoriu de greu de înțeles”.

Cum să înțelegi un trilion?

Pentru a ilustra mai bine conceptul, să luăm în considerare timpul. Un milion de secunde înseamnă aproximativ două săptămâni. Un miliard de secunde ne duce în anul 1994, când filmul „Pulp Fiction” era lansat în cinematografe.

Dar un trilion de secunde? Pentru a ajunge la un trilion de secunde, trebuie să ne întoarcem în timp până în Epoca de Gheață.

Trilionarii: de la ficțiune la realitate

Nu demult, termenul „trilionar” apărea în The Wall Street Journal doar ca o hiperbolă comică, menită să descrie o avere imposibil de conceput. În prezent, însă, acest cuvânt a devenit o realitate.

SpaceX, compania aerospațială fondată de Elon Musk, a debutat vineri, 12 iunie, pe bursa Nasdaq din New York, cu un preț inițial de 150 de dolari pe acțiune. În doar câteva minute, valoarea acțiunii a crescut cu 20%, apoi cu 30%, valoarea companiei ajungând la 2.300 miliarde de dolari, conform AFP și Bloomberg.

Elon Musk, a cărui avere a depășit 1.000 de miliarde de dolari datorită succesului SpaceX, a devenit astfel primul trilionar al lumii.

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