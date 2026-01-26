Noul set de legi, denumit „Legea de bază privind IA”, are ca scop „creșterea încrederii și securității în utilizarea acestei tehnologii”,

Coreea de Sud a devansat Uniunea Europeană, care intenționează să implementeze reglementări similare treptat, până în 2027.

Legile sud-coreene impun companiilor să mențină un control uman asupra sistemelor de inteligență artificială în sectoare critice precum securitatea nucleară, producția de apă potabilă, transport, sănătate și activități financiare, precum evaluarea solvabilității și verificarea creditelor.

În plus, reglementările sud-coreene cer companiilor să informeze utilizatorii înainte de a oferi produse sau servicii care utilizează IA și să eticheteze conținutul realist creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Încălcarea acestor reguli ar putea atrage sancțiuni drastice.

De exemplu, lipsa etichetării corecte a conținutului creat cu IA ar putea duce la amenzi de până la 30 de milioane de woni (aproximativ 17.500 de euro).

Sancțiunile planificate de Uniunea Europeană ar putea fi și mai severe, variind între 1% și 7% din veniturile companiilor, în funcție de gravitatea încălcării.

Totuși, aceste reglementări stricte au generat îngrijorări în rândul start-upurilor sud-coreene.

Lim Jung Wook, copreședintele Alianței Start-upurilor din Coreea de Sud, a declarat că „noile reguli ar putea încetini dezvoltarea inteligenței artificiale, forțând companiile să adopte abordări mai conservatoare și mai puțin inovatoare”.

Președintele țării, Lee Jae Myung, a făcut apel la politicienii sud-coreeni să ia în considerare temerile mediului de afaceri și să ofere sprijin adecvat companiilor mici și celor de tip start-up.

De asemenea, liderul a subliniat importanța atingerii unui echilibru între stimularea industriei și gestionarea riscurilor potențiale.

