Directorul DSP a făcut miercuri o plângere penală la Parchetul Curții de Casație, solicitând tragerea la răspundere penală a salariatelor Ana Daniela Deatcu și Ana Maria Dumitru, de la Biroul de Informatică și Biostatistică medicală a DSP București.

Potrivit plângerii penale înaintate de DSP, obținută de Libertatea, împotriva angajatelor au fost formulate acuzațiile de abuz în serviciu, complicitate fără drept la exercitarea unei profesii, complicitate la fals în declarații, complicitate la fals privind identitatea, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Acuzațiile sunt extinse la adresa tuturor persoanelor implicate.

Din actul oficial rezultă și identitatea misterioasei avocate „Laura”, pe care escrocul italian a spus că a angajat-o în calitate de avocat. Aceasta nu ar fi avocat, ci un simplu consilier juridic.

„Astfel, numitele Deatcu Ana Daniela și Dumitru Ana Maria, din cadrul Biroului de Informatică și Biostatistică Medicală din cadrul DSPMB, urmare a solicitării numitei Feldrihan Florentina-Laura, împuternicită a numitului Matteo Politi și presupus consilier juridic, au gestionat procedura de atribuire a codului de parafă numitului Matteo Politi, în data de 23.03.2018, cu încălcarea gravă a atribuțiilor de serviciu” au scris oficialii DSP în plângerea penală.

Presupusa consilieră a italianului a depus documentația pentru acordarea codului de parafă, considerată „incompletă” și conținând „acte cu aparență de înscrisuri falsificate”.

„Deși la la dosarul profesional al presupusului medic erau imperative a fi certificatul de membru (avizul de liberă practică) eliberat de Colegiul Medicilor București, aceste acte nu se regăsesc. La dosar au fost identificate simple fotocopii ale unor înscrisuri, inclusiv ale unor diplome de studii în limba străină, care nu au fost traduse în româna, față de aceste înscrisuri existând suspiciunea că ar fi false. De asemenea, cererea a fost depusă prin mandatar, fără a fi respectate condițiile legale de reprezentare (procura specială notarială de reprezentare)” mai susține conducerea DSP

Angajatele au încălcat legea cu intenție

„Atribuirea codului de parafă de medic numitului Matteo Politi s-a făcut cu încălcarea legii” consideră conducerea instituției în plângerea penală adresată procurorilor.

Direcția arată în document și concluziile anchetei interne desfășurată în cadrul instituției.

„Din informațiile obținute cu prilejul anchetei interne desfășurate în cursul zilelor de 5 și 6 februarie 2019 a reieșit faptul că cele două funcționare (…) Deatcu Ana Daniela și Dumitru Ana Maria și-au încălcat cu intenție atribuțiile de serviciu privind verificarea documentației depuse de petent în vederea atribuirii codului de parafă, inducând în eroare instituția cu privire la întrunirea cerințelor legale ale cererii depuse de Feldrihan Florentina Laura pentru numitul Matteo Politi.”

Falsul medic italian, deconspirat de o investigație Libertatea

Matteo Politi a fost ridicat de polițiștii de frontieră miercuri, în Gara Curtici, în timp ce se pregătea să iasă din țară cu destinația Ungaria. Pe baza unui mandat de aducere el a fost escortat miercuri seară la Secția 4 de Poliție. Pe numele său există o plângere de înșelăciune, aflată în lucru la polițiști, ancheta fiind în coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Individul ar fi păcălit două persoane, spunându-le că le oferă un spațiu de închiriat într-o clinică privată pentru desfășurarea unor activități medicale. Cei doi au şi plătit o sumă considerabilă, ca avans pentru contractul de închiriere, ce era valabil pe un an, dar nu au primit nimic în schimb, iar italianul a refuzat returnarea banilor.

În plus, marți, după dezvăluirile din cotidianul Libertatea, Colegiul Medicilor a anunțat că a depus o plângere penală, la fel și medicul estetician Adina Alberts, care susține că le-a spus anchetatorilor că italianul a vrut să închirieze un spațiu la ea în clinică. Libertatea a dezvăluit că, de un an de zile, un fals medic de chirurgie plastică lucrează la patru clinici din București. Reporterii au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină.

