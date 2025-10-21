„Noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiție de 100 de milioane de euro, finanțată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre și o reformă pe care o ducem la bun sfârșit. (…) Primele module vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operațională”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, noua platformă digitală va aduce o schimbare majoră în modul în care pacienții și medicii interacționează cu sistemul medical:

eliminarea tipizatelor și a hârtiilor inutile;

biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi complet digitale, disponibile instant;

dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor fi complet funcționale și integrate;

istoricul medical al pacientului va putea fi accesat oricând și oriunde – de pe telefon sau calculator.

PIAS funcționează de mult timp cu mari deficiențe, iar în anumite perioade, întreruperile dau peste cap activitatea furnizorilor de servicii medicale.

„Știu că, de-a lungul anilor, mulți și-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul digitalizare. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simți direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic. (…) Dar muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii și corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează și fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Prin implementarea noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Sănătății își propune să creeze un sistem digital complet integrat, care să reducă birocrația, să faciliteze accesul la date medicale și să crească transparența serviciilor medicale.

