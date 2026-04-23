În contextul în care instituția europeană investighează posibile fraude cu fonduri UE pe teritoriul elen, Georgiadis a declarat ironic: „Atâta timp cât doamna Kovesi ne permite, avem în continuare democrație”.

Amenințări cu retragerea din EPPO

Oficialul grec a respins vehement demersurile EPPO, pe care le-a descris drept „ridicole” și a acuzat o „intervenție politică directă în țară”.

Mai mult, ca urmare a nemulțumirilor legate de modul în care este instrumentat un dosar privind o fraudă cu subvenții agricole, Georgiadis a mers până la a sugera că Grecia s-ar putea retrage din jurisdicția Parchetului European.

În același discurs în care a luat apărarea guvernului, ministrul a ținut să sublinieze și că Grecia oferă cel mai generos acces la medicamente comparativ cu restul țărilor.

Relații tensionate

Această escaladare a discursului vine într-un moment dificil pentru partidul de guvernământ de la Atena, care se confruntă cu o presiune publică tot mai mare din cauza unor scandaluri de corupție.

Relațiile dintre autoritățile elene și instituția europeană au devenit deosebit de tensionate recent, ca urmare a vizitei Laurei Codruța Kövesi la Atena și a polemicilor apărute în jurul prelungirii mandatelor procurorilor europeni delegați din partea Greciei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE