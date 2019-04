„România a ajuns într-un punct în care cei mai suferinzi dintre români au ajuns să plătească incompetenţa şi cinismul acestei guvernări. Am ajuns în situaţia în care asistenţii şi însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi în multe localităţi din România sunt concediaţi pentru că începând cu acest an cheltuielile cu asistenţa socială trec din sarcina bugetului central în sarcina bugetelor locale şi sunt foarte multe localităţi din ţară în care aceste persoane sunt concediate pentru că primăriile nu au bugetul să plătească aceste sume. Gândiţi-vă ce se întâmplă cu o persoană care este nedeplasabilă, este în scaunul cu rotile sau, mai grav, la pat şi rămâne fără persoana care să o îngrijească. Sunt copii, de exemplu, cu autism sau cu sindrom Down care au ca asistenţi părinţii şi, practic, vor trăi doar din indemnizaţia de handicap pe care aceşti copii o primesc, părinţii nemaiputând primi această indemnizaţie„, a declarat Vîlceanu la Parlament.

El a spus că, la momentul discutării bugetului în Parlament, a avertizat asupra pericolul în acest sens, iar reprezentanţii Puterii au dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.

„Astăzi, ridicolul sinistru a ajuns la un punct culminant prin declaraţia domnului ministru Budăi, care spune că nu cunoaşte asemenea situaţii şi nu înţelege cum s-a ajuns la asemenea situaţii şi că dânsul ştie că sunt aceste sume în buget, deşi chiar Guvernul a trimis adrese primăriilor prin care li se solicită să restituie la bugetul central sumele de pe primele trei luni, în care primăriile au funcţionat cu a 12 parte a bugetului de anul trecut. Deci, pe de o parte, ei solicită primăriilor să restituie banii respectivi, iar când sunt întrebaţi de situaţia asta, spun că nu ştiu despre această situaţie”, a adăugat deputatul liberal.

În opinia lui Vîlceanu, tot mai multe primării din ţară vor proceda la fel, pentru că nu au banii să plătească însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi.

„Singura variantă de rezolvare a acestei probleme este ca Guvernul să înţeleagă, în ultimul ceas, că vorbim despre persoane care nu se pot descurca singure, sunt persoane cu handicap grav. Să le laşi la voia întâmplării, le iei un drept de a avea o persoană lângă ei care să le dea de mâncare, să le aducă apă, orice…”, a arătat Vîlceanu.

El a susţinut sunt 41.000 de copii cu dizabilităţi cu handicap grav care necesită asistent personal sau însoţitor.

„Cinismul îi caracterizează. Vor să închidă bugetul, să rezolve problema bugetară pe seama a câtorva zeci de mii de persoane din România şi care au nevoie de ajutor. Există un drept constituţional de a avea dreptul la un ajutor”, a mai spus Dan Vîlceanu.

Budăi: „Chiar nu înţeleg care este situaţia!”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, spune că nu înţelege care este situaţia.

„Am aflat şi eu ieri de acest eveniment neplăcut. Am mai citit încă o dată legea bugetului de stat şi nu înţeleg acest gest. Cu siguranţă, fondurile sunt asigurate. Sunt precizări şi de la Ministerul Finanţelor pentru această problemă. Chiar nu înţeleg care este situaţia.(..) . Eu ştiu doar atât, că legea bugetului de stat prevede sume pentru plata acestor însoţitori”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii, potrivit Realitatea.net.

