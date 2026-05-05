Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, spune Predoiu

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a criticat dur deznodământul moțiunii de cenzură, susținând însă că negocierile ar fi trebuit să continue până la epuizare pentru a evita instabilitatea. Acesta a subliniat că liberalii au o „relevanță strategică” și nu pot abandona responsabilitatea guvernării sub impulsul emoțiilor de moment, lăsând deschisă calea pentru o reevaluare a relațiilor cu PSD.

„Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment şi să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-şi lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”, afirmă Predoiu, adăugând însă că rezoluţiile adoptate anterior să nu mai existe o colaborare cu PSD nu sunt incompatibile cu declaraţia sa.

În aceeași linie, Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, a transmis un mesaj de forță, afirmând categoric că „PNL nu pleacă nicăieri”.

Bolojan pierde și din susținerea vicepreședinților săi

Vicepreședinții PNL Adrian Veștea și Adrian Cosma au transmis semnale clare privind dorința partidului de a nu abandona guvernarea, în ciuda eșecului Cabinetului Bolojan. Adrian Veștea a subliniat continuitatea angajamentelor liberale, declarând: „L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români.” În completare, Adrian Cosma a avertizat că implementarea PNRR reprezintă „prioritatea zero”, obiectiv care impune un dialog extins cu toate forțele politice, inclusiv cu PSD, pentru a evita un blocaj administrativ catastrofal.

Pauliuc consideră retragerea de la guvernare „o eroare istorică”

Complementar acestor voci, senatoarea Nicoleta Pauliuc a avertizat că o retragere în opoziție în acest moment ar reprezenta o „eroare istorică”, deoarece ar permite altor partide să culeagă beneficiile electorale ale reformelor dificile deja asumate de liberali.

„Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon. PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”, a scris liberala pe Facebook.

Patru condiții stricte pentru continuarea guvernării alături de PSD

Pauliuc a îndemnat partidul să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea și a propus o formulă de guvernare pro-europeană bazată pe patru condiții stricte. Printre acestea se numără continuarea reformelor începute de Cabinetul Bolojan, un parteneriat asumat cu președintele și, în mod crucial, un angajament scris din partea tuturor partenerilor de coaliție pentru excluderea oricărei colaborări cu AUR.

Aceste semnale convergente indică o schimbare de paradigmă în interiorul PNL, unde tabăra care susține continuitatea executivă pare să câștige teren în fața susținătorilor unei treceri în opoziție. Mesajele liderilor subliniază că, deși figura lui Ilie Bolojan a fost sacrificată prin moțiune, partidul caută acum pârghiile necesare pentru a rămâne la Palatul Victoria, invocând stabilitatea economică și contextul geopolitic tensionat drept principale argumente pentru o nouă alianță.

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.

